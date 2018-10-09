/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совещание областного актива по разъяснению Послания президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» провел сегодня, 8 октября, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Читать новость

§ Kairat stayer
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В заключение совещания аким области обязал своих заместителей и руководителей городов и районов изучить возможности местных бюджетов по увеличению финансирования образования и здравоохранения в рамках поручения президента о повыщении их доли до 10% от ВВП.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32554

Рад, поддерживаю, в верном направлении движемся, без всяких там лозунгов и транспарантов как ранее, всё правильно. В медицине и образовании повышаем доли от общего ВВП, надеюсь всё получиться, отдельные страны наоборот планируют уменьшать. Недавно точнее 09.09.2018 года, когда обсуждали заметку-"Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра", озвучивал:

В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=90
Профайл

§ alex_60
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Рад, поддерживаю, в верном направлении движемся,


сначала подумал, что на нур кз зашел.
оказывается и тут есть такие.
Профайл

§ Kairat stayer
Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сначала подумал, что на нур кз зашел.
оказывается и тут есть такие.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35773&forumid=1&1539054242


Во критик-нытик, как всегда нарисовался. Если искренне рад, что доли отраслевые от общего ВВП будут поднимать, да принципе кому объясняю.
Профайл

§ alex_60
Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Во критик-нытик, как всегда нарисовался.


только обзываться и можешь.
правила поведения тебе неведомы.
Профайл

§ Kairat stayer
Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сначала подумал, что на нур кз зашел.
оказывается и тут есть такие.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781788&topic_id=35773&forumid=1&1539055577


Пост выше по теме что ли? За меня же речь идёт, зачем провокацией заниматься? Ранее указывал, не читай, конечно проще безосновательно возразить, без аргументов и.т.д.
Профайл

§ Мишаня
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.10.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для повышения качества жизни костанайцев планируется ежегодно увеличивать строительство жилья на 10%
Т.е. лет через 10, с учетом коэффициента усреднения, все будут жить в отдельной квартире? Что-то напоминает высказывания планирующих весь СССР обеспечить всех к 2000-му отдельным жильем. ПЛАН - ключевое слово. А потом что - не шмогла?
Или 10% - эфемерный показатель? В 2018 году построили 5 домов на 20 квартир, в 2019 - 6 домов, тогда да, по плечу (правда это уже 20%, с перевыполнением ПЛАНа)!
Профайл

* Гога
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сидит пацанчик на предпоследнем фото - и все ему до лампочки .
Профайл

* Гога
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Это создаст новые возможности для развития туризма.*

Просто умилило - сразу вспомнил Нью -Васюки .
Профайл

* Гога
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то строят , строят - а очередь не уменьшается .
Профайл

§ Sniper
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако председатель Общественного совета области Сайран БУКАНОВ отметил, что рост эффективности аграрного сектора сдерживает устаревшая сельхозтехника.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32554

Для решения проблемы он предложил правительству увеличить бюджетную поддержку по обновлению техники и технологий с 25% до 50%.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32554
Губа не дура.....что то, он вдруг решил, что частнику должны помогать приобретением новой техники... не хочешь работать.....брось, это дело.... сними свой портретос с моего дома на Абая....
(((((((
Профайл

* Сыкымы
Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Т.е. лет через 10, с учетом коэффициента усреднения, все будут жить в отдельной квартире

Нет, неправильно подсчитываете. Например, если в этом году построили 10 многоквартирных домов, то через 10 лет должны будут строить за год 20 таких домов (каждый год на 1 дом больше). Это будет увеличение строительства на 100% . Но не 100%-ное обеспечение населения квартирами. В сумме за 10 лет должно быть построено 155 домов, в среднем, по 50 квартир - 7750 квартир; на семью, в среднем, 4 человека = 31000 человек населения, возможно, будут обеспечены жильём в 2028-м. Возможно, будут...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Гога, 211

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 5
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх