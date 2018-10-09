Kairat stayer Re: Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 287

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:36 В заключение совещания аким области обязал своих заместителей и руководителей городов и районов изучить возможности местных бюджетов по увеличению финансирования образования и здравоохранения в рамках поручения президента о повыщении их доли до 10% от ВВП.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32554



Рад, поддерживаю, в верном направлении движемся, без всяких там лозунгов и транспарантов как ранее, всё правильно. В медицине и образовании повышаем доли от общего ВВП, надеюсь всё получиться, отдельные страны наоборот планируют уменьшать. Недавно точнее 09.09.2018 года, когда обсуждали заметку-"Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра", озвучивал:



В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=90