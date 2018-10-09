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§ NG.kz
Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся регулярно подтверждать инвалидность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишившихся конечностей инвалидов в Казахстане избавят от необходимости каждый год доказывать, что их рука или нога внезапно не отросла.
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* 211
Re: Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
И за такой закон, то что он был принят тогда, нужно вдобавок наказать всех, кто к этому причастен..
Умирали в очередях инвалиды, пытаясь докпзать что они не слоны..
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§ Sniper
Re: Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Умирали в очередях инвалиды, пытаясь докпзать

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32560

но ты живой, хотя каждый год копошишься, что бы получать халявные деньги. По какой группе косишь, по чахотке 2 группу дают.....
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* 211
Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся регулярно подтверждать инвалидность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
по чахотке 2 группу дают...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781848&topic_id=35778&forumid=1#781848

Меня с учета сняли давно, какая группа..
Группу нужно еще подтверждать деньгами, я то не взяткодатель..
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