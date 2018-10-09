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§ NG.kz
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский мусор объявят вне закона с 1 января. Точнее, это коснётся пластика, стекла и бумаги: эти отходы запретят утилизировать на полигонах. По задумке Минэнерго, сырьё уйдет на переработку.
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§ 211
Re: Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Хотят заставить нас жить как в Европе?
Ладно, контейнеры наставили, а куда девать то что лежит рядом?



Оно же элементарно не поместится никуда и так всюду..
Что будет выглядеть как Понт перед ЕС..
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* Гога
Re: Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда через одно место ! И бежит телега впереди паровоза. Сначала закон придумают , а потом начинают репу чесать - как его исполнить .
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* Гога
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что фото выкладывать - позвони в акимат , или слабо ?
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§ 211
Re: Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
позвони в акимат , или слабо ?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32559?1539070207

А ты уверен что журналисты незвонили в акимат?
Тем более они там всех знают..
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§ drakon
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14782
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ладно, контейнеры наставили,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781838&topic_id=35777&forumid=1#781838

Выход очень - простой. Нужно строить
мусоросжигательные заводы... :-o :oops:
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* Гога
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сваливай на других - прояви инициативу . Да и в Акимате тебя уже знают .
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§ 211
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нужно строить
мусоросжигательные заводы...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781853&topic_id=35777&forumid=1#781853

Они вроде как неприбыльны у нас..
Если только увеличить плату за мусор в 10 раз, не меньше..
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§ drakon
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14782
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они вроде как неприбыльны у нас..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781857&topic_id=35777&forumid=1#781857

Марик, а они у вас - есть?
Одна - экологическая обстановка,
это уже - прибыль... :-o
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§ 211
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а они у вас - есть?
Одна - экологическая обстановка,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781859&topic_id=35777&forumid=1#781859

Они погорели уже в крупных городах, люди не хотят платить нормально за мусор и за экологию.
Кстати я отдельно еще плачу и за экологию, но только где она, не понимаю..
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§ drakon
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14782
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати я отдельно еще плачу и за экологию, но только где она, не понимаю..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781863&topic_id=35777&forumid=1#781863

Марик, а кому платишь Деньги, понимаешь?... :lol:
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§ 211
Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а кому платишь Деньги, понимаешь?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781863&topic_id=35777&forumid=1#781863

Новая крутая контора по Экологии..
Кстати их все боятся даже хуже налоговиков..
Работают там пара знакомых.
Даже обычный эколог может вздернуть за мусор целый комбинат..
Вывозил я как то товарища искать мусор именно от комбината..
Штрафы десятками миллионов исчисляются..
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