Sniper «Нас просто хотели приструнить» #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:12 Цитата: сайлау курманов:

очень давно , десять лет назад по одному делу м



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781236&topic_id=35746&forumid=1#781236 очень давно , десять лет назад по одному делу мИсточник:

У меня было еще интересней. Возникла тема, которую надо было порешать в суде. Звоню человеку, получил о нем рекомендации. Честный, неподкупный, из большевиков. Из прокурорских работников. Говорит, извините, очень занят. Рекомендует другого адвоката. Пришлось соглашаться. Этот адвокат попросил сразу поллимона тогдашних денег наличными. На все дела, сунуть мол надо кому то надо. Я не возражал, чувствовал насколько я прав. В зале суда увидел первого адвоката, нанятого противной стороной. Суд мы проиграли. Вечером звонит он, и извиняется. Говорит, что мой адвокат не написал всего 3 слова. Которые могли повернуть все на нашу сторону. Появляется мой адвокат, бодро докладывает. Какие взятки ему пришлось дать. Просит взять оставшуюся сумму в качестве гонорара. Разрешил, но больше с ними обоими не работал. Хотя напрашивались регулярно.