Sniper ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга» #5





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:48 Цитата: pro100tak:

Если бы так оно и было, было бы все по другому. А когда с кредитов, урожаев и дрпр денежки еще уходили в кубышку. На одних только дивидендах можно ли заработать состояние в несколько сотен млн. бакинскими рублями.

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Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781672&topic_id=35768&forumid=1#781672 Если бы так оно и было, было бы все по другому. А когда с кредитов, урожаев и дрпр денежки еще уходили в кубышку. На одних только дивидендах можно ли заработать состояние в несколько сотен млн. бакинскими рублями.Профайл Послать приватное сообщение pro100takИсточник:

это тайна, покрытая мраком. Все голословно. Гигантское предприятие работало и работает 20 лет.