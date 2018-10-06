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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
, к примеру, Чечню или

Чем это и какой ценой обошлось Чечне можно вспомнить, погибло огромное количество людей, кто не хотел изучать русский язык..
И как поступили власти России, подавили это в зародыше, жестко и справедливо..
Кстати мы на такое не способны, но нас уже провокаторы записали что мы то ли их выживаем, то ли запрещаем им говорить на русском..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 04:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
на уровне государства там один язык и это русский.

Правильно, но в то же время 37 государственных языков в республиках Российской Федерации;
более 15 языков с официальным статусом.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 07:49
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 07:51
Комментарий удален модератором.
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§ Мишаня
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.10.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Нам так же нужно сделать как и в России, кто не знает там русского, тот не гражданин России..
Что за бредятина? Сейчас это для приобретающих гражданство, и то не для всех. Живешь в автономии - не знай. Удивительное рядом - Башкирия и Татарстан!
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§ Мишаня
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.10.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Чем это и какой ценой обошлось Чечне можно вспомнить, погибло огромное количество людей, кто не хотел изучать русский язык..
И как поступили власти России, подавили это в зародыше, жестко и справедливо..

Не путай теплое и мягкое. Там не только бандиты гибли, там русских много, причем мирных... Это они - то не хотели русский изучать? Ты определись с ходом мысли, а то шараханье по форуму
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сомнение, кому присвоить звание самого главного специалиста по казахскому языку,
тут на форуме.
гордость просто у них разная почему то.
один гордится тем что он русский не очень хорошо знает , знает казахский.
второй гордится тем что за свою жизнь, живя в кз, не выучил казахский язык.
и говорят это каждый день тут
оба при этом казахи.
прям дилемма, кто более достоин .
и что самое интересное,
все время переводят тему на Россию, Германию, другие страны.
получается что аргументов тут, на месте, они не видят.
а это говорит о многом.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:один гордится тем что он русский не очень хорошо знает , знает казахский.
второй гордится тем что за свою жизнь, живя в кз, не выучил казахский язык.

Мне это чем-то напоминает метод ведения диалога, известный также как «хороший полицейский/плохой полицейский», в итоге они делают одно общее дело.
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§ Мишаня
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.10.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
один гордится тем что он русский не очень хорошо знает , знает казахский.
второй гордится тем что за свою жизнь, живя в кз, не выучил казахский язык.

Казах должен знать казахский сам. Это его страна, это его гордость. А вот когда он будет его знать в совершенстве, он может требовать это от граждан других национальностей. ИМХО, конечно же.
В свое время, получая образование в ВУЗе РК, препод по казахскому требовал от студентов-казахов знаний с формулировкой: ты казах, и с тебя я спрошу как с человека, который ДОЛЖЕН знать свой язык. Поэтому мы были на равных, я с тройками, который начал познавать его в ВУЗе, и ребята-казахи, которые были тоже с тройками, но шпарили на разговорном.... А вот правил и грамматики не знали.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мне это чем-то напоминает метод ведения диалога, известный также как «хороший полицейский/плохой полицейский», в итоге они делают одно общее дело.


похоже.
они едины в том что почему то называют своих оппонентов провокаторами.
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§ Мишаня
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.10.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
называют своих оппонентов провокаторами

Когда нет состоятельности в аргументации, чтобы не признать свою слабость, к этому способу прибегают все. Ведь признать, что оппонент аргументировал сильнее и согласиться с ним - это не удел настоящего форумного.... Проще перейти на личности :-)
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Цитата:
alex_60:
называют своих оппонентов провокаторами

Когда нет состоятельности в аргументации, чтобы не признать свою слабость, к этому способу прибегают все. Ведь признать, что оппонент аргументировал сильнее и согласиться с ним - это не удел настоящего форумного.... Проще перейти на личности

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=195&1539061735



Парни, согласна с вашими утверждениями, но только не в отношении 112 - 211. Он - безусловный ПРОВОКАТОР. При чём, даже сам это не может осознать ( в силу комплекса сверхполноценности!)
Вступать с ним в спор (не могу написать "в полемику, ясно почему ) - увязнуть по уши в бессмыслице. Может уцепиться за любое слово, игнорируя весь смысл поста и обсасывать его до бесконечности!
"Люди, я любил вас. Будьте бдительны!" :lol: :lol: :lol:
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Там не только бандиты гибли, там русских много,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=195&1539063532

Мне вот не нужно начать говорить националистическую фигню..
Я говорю в целом о россиянах..
Не о русских либо казахах, переводя тему на националистическую, как ты это пытаешься сделать от своей слабости, пытаясь вызвать сострадание у остальных.
Мне вот этого не надо.
Нечем парировать кроме национализма?
Тогда попрошу отстать..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5020
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
оба при этом казахи.

Еще раз, не нужно переводить стрелки на национализм.
Ты казахов всегда сторонился и именно потому обозвал Нургельды при всех нацистом, за что был удален справедливо..
Сейчас вижу опять поймал определенную ауру, говорить про казахов гадости?
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