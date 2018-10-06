Цитата: alex_60:

один гордится тем что он русский не очень хорошо знает , знает казахский.

второй гордится тем что за свою жизнь, живя в кз, не выучил казахский язык.

Казах должен знать казахский сам. Это его страна, это его гордость. А вот когда он будет его знать в совершенстве, он может требовать это от граждан других национальностей. ИМХО, конечно же.

В свое время, получая образование в ВУЗе РК, препод по казахскому требовал от студентов-казахов знаний с формулировкой: ты казах, и с тебя я спрошу как с человека, который ДОЛЖЕН знать свой язык. Поэтому мы были на равных, я с тройками, который начал познавать его в ВУЗе, и ребята-казахи, которые были тоже с тройками, но шпарили на разговорном.... А вот правил и грамматики не знали.