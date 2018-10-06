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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
, к примеру, Чечню или

Чем это и какой ценой обошлось Чечне можно вспомнить, погибло огромное количество людей, кто не хотел изучать русский язык..
И как поступили власти России, подавили это в зародыше, жестко и справедливо..
Кстати мы на такое не способны, но нас уже провокаторы записали что мы то ли их выживаем, то ли запрещаем им говорить на русском..
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