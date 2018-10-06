211 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #195





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5018

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:14 Цитата: pro100tak:

, к примеру, Чечню или

Чем это и какой ценой обошлось Чечне можно вспомнить, погибло огромное количество людей, кто не хотел изучать русский язык..

И как поступили власти России, подавили это в зародыше, жестко и справедливо..

Кстати мы на такое не способны, но нас уже провокаторы записали что мы то ли их выживаем, то ли запрещаем им говорить на русском..