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§ NG.kz
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Требования банка были признаны временным администратором в рамках реабилитационной процедуры «Ряжское». Надо иметь ввиду, что «Ряжское» аффилированно с крупнейшим должником Евразийского банка развития – ТОО «Иволга–Холдинг» известного миллиардера Василия Розинова, бывшим директором совхоза.
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§ 211
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы не намерены ничего прощать. Можно было бы говорить о каких-то взаимных уступках. Но когда у нас воруют деньги, мы будем работать до последнего

Хочется спросить очень вежливо, а мозги где ваши были?
Сами же радовались как нагружаете очередного клиентика на проценты..
Нам то теперь зачем ваши дела ростовщические?
Это ваш бизнес давания бабла под проценты, один не заплатил, заплатит другой, в минусах не останетесь..

[Исправлено: 211, 08.10.2018 - 14:55]
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§ Sniper
Re: ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
Sniper


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Сообщений: 770
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
были использованы мошеннические схемы, аферные схемы

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32546
В.С. Розинов, несмотря на нападки банкиров, получил от рук акима области две юбилейные награды. Все банковские деньги вложены в сельское хозяйство, в землю, которая, как любит говорит наш олигарх, которая еше никого не сделала богатым, а только горбатым.
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§ bgb
Re: ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4103
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как правило, если банк получает в таких делах какой-либо возврат своих средств, то это составляет не более 60%...
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§ pro100tak
Re: ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.10.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Все банковские деньги вложены в сельское хозяйство, в землю,
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32546?1539013333

Если бы так оно и было, было бы все по другому. А когда с кредитов, урожаев и дрпр денежки еще уходили в кубышку. На одних только дивидендах можно ли заработать состояние в несколько сотен млн. бакинскими рублями.
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