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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Может это у тебя на Родине

Родина у нас одна - СССР, если уж на то пошло.
Цитата:
211:
школяр имеет право выбирать, что ему нужно , а что нет?

А почему нет? Вполне прогрессивно, опробовано, а в КЗ любят реформы в образовании. Не самому конечно, а при участии родителей\опекунов.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У нас нет выбора..

Можно эту фразу уточнить? У нас (где) в Казахстане, или у нас (у кого) у людей?
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
 нас государство Казахстан, ни СССР и ни Украина и ни ГДР..
Знаем что случилось с тремя последними, их нет на карте мира..
То что осталось от Украины, смешно..


А что там с Украиной? Я что то пропустил? :-o
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Выбор есть всегда!

Нет.
Если ты выбрал школу и обязуешься учиться по ее предметам, у школьника никакого выбора нет.
Другое дело если ученик не способен.
Тогда школа для отсталых, но и там нет у него ни прав и ни тем более выбора..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Можно эту фразу уточнить? У нас (где) в Казахстане, или

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781762&order=0&viewmode=flat&pid=781758&forumid=1#781762

У нас в Казахстане школьнику..
Читай внимательней.
Он не может изменить школьную программы той школы, в которую запихали его родные родители..
У вас быть может, демократия в школах.
У нас ее нет..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Родина у нас одна - СССР, если уж на то пошло.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781763&order=0&viewmode=flat&pid=781762&forumid=1#781763

Еще один не очень удачный ответ..
Ты кстати сколько классов окончил?
Нет ее, той Родины, только мы остались и скоро вымрем как мамонты..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а при участии родителей\опекунов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781764&order=0&viewmode=flat&pid=781763&forumid=1#781764

Я тебе про выбор ученика.
Ни о каких родителях я не имел понятия..
Если родители хотят, пусть закинут его в нормальную школу, а не туда, где сидят одни на интересную букву Д по Лаврову..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
что вообще они тебе должны дать? Их тебе дали! А уж если в силу природного интеллекта неспособен их использовать, что ж тут поделать...пиши комментарии на форуме.
уж на это то ты же способен.
Кстати, ты же наверно считаешь себя образованным? Не

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=165

Нет.
Они дали только ступень.
В шашки я играл без участия школы..
Просто было интересно, интересней чем сама школа..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Не, не, погоди!

Он для меня трудно читаем, еще с этим 100сяк..
Попытался как то вникнуть, но пока дочитал до середины, забыл что в начале, тем более в конце совсем не так как я привык.
А потому пока пропускаю..
Пока он научится писать как мы, нужно время.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
наверно считаешь себя образованным?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=165

Нет, всегда и везде говорил и повторял что я не образованный..
Иначе бы был еще раз, не тут, среди вас себе подобных, а там, кому сейчас завидую и кем восхищаюсь..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
а там, кому сейчас завидую и кем восхищаюсь..

Это мы уже поняли :lol:
Цитата:
211:
был бы каким нибудь вшивым акимом..
С моими то мозгами..
Делал деньги..
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§ pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.10.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Не, не, погоди!

Хотелось бы меня в чем-то уличить? Не очень уместно, если совсем не уместно. Речь идет о том, почему я должен был бы ехать в Тургай, или в какую-нибудь деревню? В некоторых деревнях были начальные и 8-летние школы на казахском. Я должен был здесь, в РК, искать себе школу на казахском языке? Что за бред? И что? Я в чем-то не прав? Почему у многих не было ВОЗМОЖНОСТИ учиться на казахском языке? А нужно было по огромному хотению или принудиловке? Это не перекос? Так что логику включайте, когда пытаетесь сопоставлять свои мысли и точку зрения с обоснованиями оппонента. Почему даже в некоторых райцентрах у вас была возможность выбирать школу из хотя бы двух там, на месте, возле дома и мамки с папкой, а я должен был ехать, чтобы учиться на казахском, черт знает куда? На такие мои доводы хоть что-то более нормальное есть сказать?
"Тыщи академиков и профессоров протирают кресла в министерствах. Может с них спроси?
Или все это нужно чтобы говорить о возрождении чтобы удалить сильных игроков с поля?"
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=165
И имеем таких академиков разве не как следствие того, что у нас практически не было нормальной казахскоязычной системы образования? И речь идет хотя бы о школах. А когда у нас будут медики или теплоэнергетики и дрпр? Чтобы какая-нибудь бабушка-казашка из аула смогла понять без своих внуков или внучек, какой диагноз ей ставят. И еще этот присутствующий при этом якобы переводчик, внук, объясняет дальше чуть не на пальцах. Это не перекос?
И еще. Почитай мои другие сообщения. Никто, в первую очередь я, не собирается удалять, выдворять сильных игроков с поля. Pro100 нам нужно возрождать свой язык быстрее. Это неправильно?
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§ pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.10.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взять, к примеру, Чечню или Татарстан в РФ. Язык сохранили лучше нас, школы на родном языке всегда были, есть и будут, есть вузы. И русскоязычным там незазорно спикать на местном языке. А они - автономии, субъекты федерации, по сравнению с нами.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти языки там государственные, на уровне субъектов. Здорово же, правда?
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эти языки там государственные, на уровне субъектов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781770&topic_id=35756&forumid=1&1539025701

Нет, на уровне государства там один язык и это русский.
А кто не желает учить его в школе..
Хех..
А разве такие есть?
Нам так же нужно сделать как и в России, кто не знает там русского, тот не гражданин России..
Замечательно, правда?
Так что давай вот не будем тыкать Россией, пока это оставим потомкам, сами разберутся..
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