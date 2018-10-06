pro100tak Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #191





(Полноправные пользователи) Сообщений: 245

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:13 Цитата: Монгол Шуудан:

Не, не, погоди!

Хотелось бы меня в чем-то уличить? Не очень уместно, если совсем не уместно. Речь идет о том, почему я должен был бы ехать в Тургай, или в какую-нибудь деревню? В некоторых деревнях были начальные и 8-летние школы на казахском. Я должен был здесь, в РК, искать себе школу на казахском языке? Что за бред? И что? Я в чем-то не прав? Почему у многих не было ВОЗМОЖНОСТИ учиться на казахском языке? А нужно было по огромному хотению или принудиловке? Это не перекос? Так что логику включайте, когда пытаетесь сопоставлять свои мысли и точку зрения с обоснованиями оппонента. Почему даже в некоторых райцентрах у вас была возможность выбирать школу из хотя бы двух там, на месте, возле дома и мамки с папкой, а я должен был ехать, чтобы учиться на казахском, черт знает куда? На такие мои доводы хоть что-то более нормальное есть сказать?

"Тыщи академиков и профессоров протирают кресла в министерствах. Может с них спроси?

Или все это нужно чтобы говорить о возрождении чтобы удалить сильных игроков с поля?"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=165

И имеем таких академиков разве не как следствие того, что у нас практически не было нормальной казахскоязычной системы образования? И речь идет хотя бы о школах. А когда у нас будут медики или теплоэнергетики и дрпр? Чтобы какая-нибудь бабушка-казашка из аула смогла понять без своих внуков или внучек, какой диагноз ей ставят. И еще этот присутствующий при этом якобы переводчик, внук, объясняет дальше чуть не на пальцах. Это не перекос?

И еще. Почитай мои другие сообщения. Никто, в первую очередь я, не собирается удалять, выдворять сильных игроков с поля. Pro100 нам нужно возрождать свой язык быстрее. Это неправильно?