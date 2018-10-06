/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 12 из 12«1...101112
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
Читать новость

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что было бы, если бы эти часы убрали в пользу казахского языка как предмета

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781741&order=0&viewmode=flat&pid=781739&forumid=1#781741

Если бы убрали, я был бы тогда только рад..
Хотя я и на казахском не понимал, но все же лучше..
Сейчас не сидел бы тут, на русскоязычном сайте, а где нибудь был бы каким нибудь вшивым акимом..
С моими то мозгами..
Делал деньги..
У нас многие сегодняшние бизнесмены, русскоязычные, раннее уезжали в Тургай и принудительно учили , приходилось, каз яз..
В начале 90х..
Сейчас сидят там где то, на верху и их тогда никто этому не заставлял..
Наоборот даже..
А аон оно как, они оказались много умнее и дальновидней..
Профайл

§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2041
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.10.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А даже в райцентрах не было казахских школИсточник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=150&1539016816

Так и русскоязычные были не везде. Многим вообще просто для получения образования приходилось отдавать детей в интернаты. Но они были. Где они сегодня?
Перекосы ведут сегодня, сегодняшние власти правители вроде.
О чём и пишет тов. Денисов!
А всё остальное личная интерпретация лично каждого в его понимании.
Вот Вы пишете всё так позитивно обрисовывая, Аlex немного в другом аспекте...
Но должен отдать Alexу предпочтение в большей реальности видимости реалий.
Или что мешало всё это сделать за время независимости?
Спорить можно долго, но статья отражает сегодняшние реалии....
Профайл

§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В школе для меня самый ненавистный..

Вот с этого, с ненависти к одному предмету и сложилось отношение к школе в целом. А мои дети очень любят школу, и расстраиваются сильно, если приходится пропускать по болезни или другим причинам. Мне лично школа дала очень много. Без дополнительного образования конечно не обошлось, но то, что школа дала надежный фундамент - без сомнений.
Профайл

§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
был бы каким нибудь вшивым акимом..
С моими то мозгами..
Делал деньги..

Вот это поворот :-o

[Исправлено: maxsaf, 08.10.2018 - 22:59]
Профайл

* Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 23:01
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Без дополнительного образования конечно не обошлось, но то, что школа дала надежный фундамент -

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=165&1539018228

Так я тебе о чем и втираю.
Ога, ты хотел чтобы сам племяш учась в школе, чтобы он стал кем то..
Для этого нужно принимать усилия прежде всего родителям.
То есть давать ему недостающие знания из каких то других источников, которые им как видится ему больше пригодятся в жизни..
А спирать на урок казахского, что племяш станет никем именно из за этого, это поросту глупо, образованный человек не скажет такого..
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Кому нужно?

Нужно исходя из школьной программы ученику..
И у него нет выбора, нужно, значит нужно..
Или иди в спецшколу для умственно отсталых..
Профайл

* Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 23:09
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 12 из 12«1...101112
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: pro100tak, Монгол Шуудан

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 2
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх