211 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #165





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5007

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:45 Цитата: maxsaf:

что было бы, если бы эти часы убрали в пользу казахского языка как предмета



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781741&order=0&viewmode=flat&pid=781739&forumid=1#781741 что было бы, если бы эти часы убрали в пользу казахского языка как предметаИсточник:

Если бы убрали, я был бы тогда только рад..

Хотя я и на казахском не понимал, но все же лучше..

Сейчас не сидел бы тут, на русскоязычном сайте, а где нибудь был бы каким нибудь вшивым акимом..

С моими то мозгами..

Делал деньги..

У нас многие сегодняшние бизнесмены, русскоязычные, раннее уезжали в Тургай и принудительно учили , приходилось, каз яз..

В начале 90х..

Сейчас сидят там где то, на верху и их тогда никто этому не заставлял..

Наоборот даже..

А аон оно как, они оказались много умнее и дальновидней..