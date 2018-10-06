pro100tak Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #160





(Полноправные пользователи) Сообщений: 242

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:36 Цитата: Монгол Шуудан:

Что не помешало тому кто хотел закончить казахские школы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=120 Что не помешало тому кто хотел закончить казахские школы.Источник:

Никакого противоречия, pro100 констатация фактов. Почему у многих pro100 не было возможности учиться на казахском? Нужно было огромное хотение? Интернат имени Алтынсарина - не безразмерный был. А даже в райцентрах не было казахских школ. И родители должны были своих 7-летних несмышленышей отправлять учиться куда-то? Почему не рядом с домом? Это же была союзная республика со своим коренным этносом. Почему казахский язык не преподавался как предмет хотя бы pro100 казахам, а была только факультативная форма обучения? Был перекос в этом плане - и это факт. Все познается в сравнении, еще раз повторюсь. Если переименовали пару поселков и убрали надпись на русском с названий улиц (можно спорить о надписях, но это другая тема, хотя раньше была только одна на казахском, чтобы не осталиь голодными и не прошли мимо продуктового магазина) - это, что уничтожение русского языка, когда все учебные заведения продолжают учить на русском языке? И не было школ, теперь и сложно восстановить этот пробел, эту брешь. Я пробовал учить младшего сына на казахском. С такими учебниками, методиками и программами преподавания - перевел на русский. Это хорошо? И продлится это еще икс3 сколько. Об этом речь. Прочтите все мои сообщения на эту тему. Как можно проводить параллели с Прибалтикой и Украиной?

"а было ли оно вообще-оскорбление?"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=120

Было у Юджина, насчет "пЭтриотиков и трусливого народа". Этого мало? Я еще удивился, как пропустили это модеры.