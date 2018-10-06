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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ваши родители наверняка понятия не имели, что вы станете уважаемым форумчанином на

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781727&topic_id=35756&forumid=1#781727

Мои родители это отдельная история..
Так как я остался без них в 9 лет с сестренкой на руках, все, что у меня было, так это только их гены, которые двигали меня через мое нехочу..
У меня оценки в школе вообще никто не проверял, а в пятом классе меня школа собиралась переводить в шестой, на год вперед, помешала как ни странно внезапно появившаяся мать, то другая история.
И в шестом классе первое место по СССР среди любителей по шашкам по переписке..
Что мной тогда двигало?
С 6ти лет курил как пылесос и только в 14 закончил..
Что двигало?
Какой то урок по русскому либо по казахскому?
Но это слушай, это Совершенный бред..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парировать тем, что племяш станет никем, при живых дееспособнвх родителях, живущих с ним, только из за урока каз. яза, это Бред и страшнее я еще такого не слыхал..
Так как именно такой бред двигал и Адольфом Гитлером, который нашел в еврейких письменах угрозу арийской нации..
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И в шестом классе первое место по СССР среди любителей по шашкам по переписке

Вот!!! и я об этом. А на казахском дальше первого места по поселку дело бы не пошло. Вот куда надо стремиться.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
племяш станет никем

Еще раз повторю, мне не сложно. Я не говорил, что племяш станет никем, я предположил, кем он не станет. Это совершенно разные вещи.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
!!! и я об этом. А на казахском дальше первого места

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=150&1539015288

Нет.
Мозги у меня тогда работали хорошо.
Я был одаренным своего рода..
Учился бы на епонском или каком другом, повторил бы ровно тоже самое, пусть не в шашках, но чтобы выделиться из всех остальных..
Ненавидел информатику, не любил алгебру, но обожал геометрию и черчение..
Русскую литературу тоже особо не жаловал и не любил русский язык..
Но тем не менее лучший в десятом классе..
После восьмого собирались исключать из за поведения, был недобор и благодаря только этому меня оставили..
Что мной двигало тогда, просто даже игнорируя домашние задания, учиться хорошо и заниматься спортом?
Первые места длинные дистанции и второе место по камышнинскому району вольная борьба..
Хотя несколько лет назад был типа мешком в спорте..
Ну не урок информатики или казахского, к тати он и тогда был у нас..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
предположил, кем он не станет. Эт

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781732&order=0&viewmode=flat&pid=781731&forumid=1#781732

Ты предположил что он не станет там журналистом, хотя для того знания языков и их понятий вообще важны, еще кем то и "много еще ни кем"..
Или как его там ты сказал..
Много чего, означает совсем никем..
Под словом Много что ты имел в виду?
Сотни, тысячи хороших профессий так полагаю?
И все только из за одного урока по каз язу?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Еще раз повторю, мне не сложно. Я

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781733&order=0&viewmode=flat&pid=781732&forumid=1#781733

Тебе сложно понять, что для того чтобы племяш стал кем то, знания сегодняшней да и вчерашней школы просто недостаточны!
Ну не станет ребенок кем то, просто выучившись в школе и вызубрив экзамены..
Для тебя это тяжело понять?
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* Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я почему то по русскому был один из самых сильнейших в классе, хотя и был хулиганом..
Знал русский много лучше чем сами русские..
Школу закончил так, что в любой технарь Союза меня брали без экзаменов.
1987..


Предположим что это правда.
И как это повлияло, кто ты сейчас?
Учитель в школе?
Профессор в университете?

И второе. То есть если вместо казахского в школах будут изучать исключительно русский язык, это никак ни на что не повлияет? Так ап чем речь?
Давай так и скажи раз уш ты не против...
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот школьные знания вообще ничего не дали, лучше бы пахал с 12ти лет, не останавливаясь..
Школа лишь ступень, школа лишь подготовка и проверка, сто ты сможешь дальше по жизни..
Если хочешь стать кем то еще в школе, нанимай репетиторов, запрети общаться племяшу с дворовыми, отдай в более престижную школу.
Что мямлить то и искать виновных в том, что нужно выучить пару слов по казахски?
Я и немецкий изучал и англицкий, и ненавидел их..
Мне это как то помешало закончить школу с почти отличием?
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну не урок информатики

Ну кому как, для меня именно этот предмет был ключевым и судьбоносным. Сложно представить, что было бы, если бы эти часы убрали в пользу казахского языка как предмета. Кстати, интересно было бы узнать, какие еще предметы кроме русского, сейчас уже убрали или урезали часы в общеобразовательной школе в пользу казахского языка?

[Исправлено: maxsaf, 08.10.2018 - 22:36]
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* pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.10.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Что не помешало тому кто хотел закончить казахские школы.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=120

Никакого противоречия, pro100 констатация фактов. Почему у многих pro100 не было возможности учиться на казахском? Нужно было огромное хотение? Интернат имени Алтынсарина - не безразмерный был. А даже в райцентрах не было казахских школ. И родители должны были своих 7-летних несмышленышей отправлять учиться куда-то? Почему не рядом с домом? Это же была союзная республика со своим коренным этносом. Почему казахский язык не преподавался как предмет хотя бы pro100 казахам, а была только факультативная форма обучения? Был перекос в этом плане - и это факт. Все познается в сравнении, еще раз повторюсь. Если переименовали пару поселков и убрали надпись на русском с названий улиц (можно спорить о надписях, но это другая тема, хотя раньше была только одна на казахском, чтобы не осталиь голодными и не прошли мимо продуктового магазина) - это, что уничтожение русского языка, когда все учебные заведения продолжают учить на русском языке? И не было школ, теперь и сложно восстановить этот пробел, эту брешь. Я пробовал учить младшего сына на казахском. С такими учебниками, методиками и программами преподавания - перевел на русский. Это хорошо? И продлится это еще икс3 сколько. Об этом речь. Прочтите все мои сообщения на эту тему. Как можно проводить параллели с Прибалтикой и Украиной?
"а было ли оно вообще-оскорбление?"
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=120
Было у Юджина, насчет "пЭтриотиков и трусливого народа". Этого мало? Я еще удивился, как пропустили это модеры.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Предположим что это правда.
И как это повлияло, кто ты сейчас?
Учитель в школе?
Профессор в университете?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781736&order=0&viewmode=flat&pid=781735&forumid=1#781736

Я и говорю, школьные знания абсолютно не дают ничего, для этого, для отдачи нужно делать нечто большее и это обязательно должны давать и делать родители, если хотят новоявленного Гату Камского, которого били кнутом кстати с возраста шести лет..
Тогда была такая байка..
А если тебе пофиг, то школа ничему не научит.
Ребенок просто сам исходя из наследственной генетики может выучиться там, даже без родителей и выучиться хорошо, не взирая ни на какие ненавистные уроки по тому или иному предмету..
А потому, что ему дает один урок в день по казахски, по русски, по немецки?
Да та же математика, он что, ее в совершенстве знает после выхода из школы?
Нет, нет и еще раз нет!
Для того он идет После в математическую школу, где другие предметы ему не мешают..
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* Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
что нужно выучить пару слов по казахски?

Кому нужно?
Ну я знаю даже три, нет-пять слов. И кому это нужно? Тебе?
Теперь ты счастлив? Ты теперь меня зауважал?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кому как, для меня именно этот предмет был ключевым и судьбоносным

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781739&order=0&viewmode=flat&pid=781736&forumid=1#781739

В школе для меня самый ненавистный..
Но я то его как то зубрил, как то получал четверки, но этот предмет, как сейчас тебе казахский, мне абсолютно не мешал побеждать в шашках среди взрослых по Союзу..
Кстати в шашках латинница по моему?
Там нет русского языка..
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Почему казахский язык не преподавался как предмет хотя бы pro100 казахам, а была только факультативная форма обучения?

Неправда, у нас в обычной деревенской школе были уроки казахского языка. Другой вопрос, что там иногда с преподавателями напряг был, так это скорее укор носителям языка.
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