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§ NG.kz
Кладбищенских вандалов самостоятельно задержал житель Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На двух парней, промышляющих воровством оградок и прочих похоронных атрибутов из металла на городском кладбище за аэропортом, костанаец Вячеслав АНТОНИЙ наткнулся случайно. 4 октября он приехал к могиле родственников и застал там неизвестных, которые демонтировали оградку и вырывали цепи.
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§ 211
Re: Кладбищенских вандалов самостоятельно задержал житель...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Хотел пахану железные повезти штуки, да теперь подумываю мазарку из кирпича сделать, наверно безопасней..
Железо все дорожает, люди нищают, потому появляется соблазн..
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