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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ты обвиняешь меня в том, что я как то там уничтожаю русский язык, ога

Не нужно на себя одного так много брать. Племянник мой учится в школе, говорит, что урок казахского языка теперь у него каждый день, а русский сократили до одного часа в неделю. А это значит почти наверняка, что он не сможет писать на русском без ошибок в будущем, не напишет ни одного произведения, не станет журналистом, и еще много чего. Хорошо, если хотя бы читать научится, чтобы в будущем было откуда знания черпать.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не напишет ни одного произведения, не станет журналистом, и еще много чего

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=135&1539007512

Не станет человеком..
Кажется ты ну очень много скидываешь на государственный язык..
Если он не станет никем, это скорее проблема в родителях, так понимаю, если он у тебя не тянет..
Он что, в спецшколе учится?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуй отдать его в гимназию, оттуда практически 100 процентов поступают в ВУЗы на бюджетку и какой то процент в ВУЗы Европы.
Наши в Лондоне и в США притом обучались и жили в каких то приемных семьях.
Тот кто в США, он учился их произношению, и все это от гимназии..
Кстати они русскоязычные казахи..
Да, школы не везде одинаковы, не знаю как Назарбаев школа, но вот с выпускниками гимназии знаком..
Если хочешь ему добра..
А если нет, то не ищи пожалуйста виновных, там генетика больше правит балом, родительская и никакая другая..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
там генетика больше правит балом, родительская и никакая другая..

Что за абсурд. Знания не передаются по генам, в лучшем случае передается некая предрасположенность к чему-то, но не сами знания. А родители его отдают последние силы, сидя с ним вечерами и зубря казахский язык, причем, без особых успехов, так так мотивация слабовата. Призрачная надежда стать госслужащим - ну не всем это нужно.
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