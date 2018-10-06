Цитата: 211:

ты обвиняешь меня в том, что я как то там уничтожаю русский язык, ога

Не нужно на себя одного так много брать. Племянник мой учится в школе, говорит, что урок казахского языка теперь у него каждый день, а русский сократили до одного часа в неделю. А это значит почти наверняка, что он не сможет писать на русском без ошибок в будущем, не напишет ни одного произведения, не станет журналистом, и еще много чего. Хорошо, если хотя бы читать научится, чтобы в будущем было откуда знания черпать.