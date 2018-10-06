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Страница 9 из 10«1...78910»
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для этого есть русскоязычная община,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781627&topic_id=35756&forumid=1&1538980627

Ну начинается..
Я ни я и вхата нэ мая..
Так вот, если она есть и это не твое дело, то тогда зачем писать то?
Не иначе как мелкой провокацией это не назвать..
Вопрос - зачем?
Тебе за бугром что то мешает танцевать по их правилам?
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вывод то какой.
за 25 лет язык казахский не подняли,
значит нужды в нем получается нет.
у казахов.
в реальности. в жизни.
в движении вперед в науке и пр.
кто знал, на юге там, те также и продолжают жить.
а кто не знал, так и не выучил.
для службы , тестов при поступлении,выучили набор слов, и все.
те же заседания правительства так и проходят на русском.
ну раз главный наругал в начале этого года.,
после этого пару раз провели.
а потом снова как было.
и решили теперь заставить народ изучать казахский по табличкам, новым названиям,
ноу хау типа.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тогда зачем писать то?

И это меня спрашивает форумчанин с пятью тысячами сообщений(!) и это только на одном аккаунте...

[Исправлено: maxsaf, 08.10.2018 - 13:10]
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
народ изучать казахский по табличкам, новым названиям,
ноу хау типа.


примерно так -
///Меню одного из заведений в аэропорту Алматы...
Блюда из баранины в меню переведены как «dishes from buranine»,
а сырне из баранины – «cheese from mutton».///
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.10.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
таноми52

Цитата:
yudjin:
НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка пока еще трети населения ГРАЖДАН РК, и изживание всего русского в чем проявляется? Переименовываются поселки, нет надписей на русском языке на улицах?
В свое время даже практически не открывали (не то что закрывали) школы на казахском языке, казахский язык в русских школах не был даже предметом, а так - с факультативной формой. Кто мог преподавать предметы на казахском языке, если педагогов практически не готовили в РК? Единственной надписью на казахском языке была "азық-түлік". Ну, это не вы, не мы делали, а те, другие. Вот все это я бы назвал уничтожением. Когда на казахском языке не принято было общаться в общественных местах. Мы до сих пор это расхлебываем огромными ложками, и хлебать еще паре поколений. Когда у нас еще появятся качественные учебники не только для школ, но и вузов? Их почти некому писать. Вот что такое уничтожение.
Если я тут немного завелся, то как можно реагировать на "пЭтриотики, народ трусливый, однако... дрыщут от одной мысли..." Это как понимать? Не в РК живет что ли автор изречения? Может, оставить казахам (аборигенам) как себя обзывать, называть или позиционировать. Может, это есть проявление остатков великорусского шовинизма?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=105&1538982221
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§ yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.10.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
тут немного завелся, то как можно реагировать

и я завелся...иначе как можно реагировать на постоянные высказывания о мифических притязаниях, где их никогда не было, попутно обливая грязью и соседей и своих граждан.

Цитата:
pro100tak:
изживание всего русского в чем проявляется?

сам спросил, сам ответил.
Добавь к этому тупейшие учебники и программы для школ.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это меня спрашивает форумчанин с пятью тысячами сообщений(!) и это только

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781651&topic_id=35756&forumid=1&1538987272

При чем тут это?
Я тебя обвиняю в том, что твоя страна уничтожает там кого то?
Нет..
И наоборот, ты обвиняешь меня в том, что я как то там уничтожаю русский язык, ога, отрезаю русскоязычным и себе в том числе языки?
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* bgb
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4103
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
попутно обливая грязью и соседей и своих граждан.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=120

при всем моем к вам уважении: здесь ни один из комментаторов, кого считаете своими оппонентами (попутно обзывая нацпатами и пр.), не написал ничего оскорбительного в указанные вами адреса.
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
и теперь русские начинают вспоминать об интернационализме.
и цепляются за обломки утонувшего корабля...

Из доклада, прочитанного по случаю 20-летия Казахской республики в Общем Собрании АН СССР 1 ноября 1940 г.

"Раньше, до Октябрьской Социалистической революции у казахов существовала только народная, устная словесность.

Небольшое число грамотных пользовалось арабским алфавитом. Книги, в редком случае появлявшиеся до революции и считавшиеся написанными на казахском языке, на самом деле были написаны на татарском языке с некоторым смешением этого языка с элементами языка казахского; или они писались на том книжном мусульманско-тюркском жаргоне, которым пользовались ученые без различия национальности: и татары, и башкиры, и казахи, и киргизы…

Да иначе и не могло быть: ведь писавшие, преимущественно, если не исключительно, муллы, учились в Татарии или в медресах (школах) Оренбурга на татарском и арабском языках, и им, естественно, легче было писать на «мусульманско-тюркском» жаргоне, чем на заброшенном и не признаваемом нигде казахском родном языке. Да и читатели этих книжек были люди их же круга, при очень малой раньше грамотности среди казахов-степняков. Да и по содержанию эти редкие книжки были слишком специфичны и однообразны. Религия и религиозная мораль — вот все их содержание.

Все это издавалось в большом количестве экземпляров муллами в религиозно-назидательных целях и было переложением и переводом мусульманских книжек с арабского и персидского языков.

Язык этих книжек и книг был полон арабских и персидских слов, был полон татаризмов и чагатаизмов, т. е. элементов древнего среднеазиатского тюркского, до-узбекского языка.

---------------------

Одновременно с бурным развитием социалистического строительства и в неразрывной связи с гигантским культурным подъемом небывало развился, обогатился, оформился казахский язык, который стал теперь литературным и государственным языком нашей союзной республики.

В результате братского единения с великим русским народом высокая русская культура и его богатейший язык пришли в тесное соприкосновение с казахским и оказали на него свое влияние.

И это сближение казахского языка с русским в дальнейшем безусловно примет все большие размеры.

Все новые слова, возникшие с момента установления советской власти, являются теперь общим достоянием всех народов Советского Союза, в том числе и казахского народа.

Казахский язык к настоящему времени, как сам по себе, так и его теоретическая разработка и изучение достигли высокой степени. Переведено на казахский язык много русских и иностранных классиков литературы: Пушкин, Гоголь, Некрасов, Фурманов, Маяковский, Виктор Гюго, Мопассан, Шекспир, Руставели и проч. и проч."
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* bgb
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4103
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

остается лишь тешить себя бесплодными мечтами.... 8-)
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
остается лишь тешить себя бесплодными мечтами....

Что плохого в том, чтобы мечтать пусть даже о великой утопии, а не покупке 20 сортов колбасы, новомодной шмотки или очередного айфона? Никто же не виноват, что за тридцать лет капитализма планку мечты уронили ниже оси абсцисс, которая характеризует уровень животных наслаждений. Хорошо в "Курьере" было сказано, когда один из героев мечтал о пальто, а ГГ отдал ему свое со словами: "Носи и мечтай о чём-нибудь великом".
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
В свое время даже практически не открывали (не то что закрывали) школы на казахском языке, казахский язык в русских школах не был даже предметом, а так - с факультативной формой. Кто мог преподавать предметы на казахском языке, если педагогов практически не готовили в РК? Единственной надписью на казахском языке была "азық-түлік". Ну, это не вы, не мы делали, а те, другие. Вот все это я бы назвал уничтожением. Когда на казахском языке не принято было общаться в общественных местах. Мы до сих пор это расхлебываем огромными ложками, и хлебать еще паре поколений. 

Здесь это не писал только ленивый. Что не помешало тому кто хотел закончить казахские школы.
Нет ли здесь противоречия твоих слов с рельностью?
Лично тебе что помешало выучить казахский язык?

Это здесь не писал только ленивый. И у каждого свое оправдание
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


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Сообщений: 306
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Когда на казахском языке не принято было общаться в общественных местах.

Это как? Запрещали или наказывали чтоли?
Хотя щас то можно что угодно навыдумывать. Модная, в определенных кругах, тема. Еще и хвастают кто больше и круче пострадал.
Тут бы хотя бы если бы и было на самом деле, предполжим что это и было, изза природного добродушия сказать что мол, мы теперь за развитие всех граждан и народностей. А нет!
Теперя мы основные и главные, да? А остальные так, про100 мима праходили
Грустно девушки, и наводит на мысль, а нет ли здеся злого умысла
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Когда у нас еще появятся качественные учебники не только для школ, но и вузов? Их почти некому писать.

Сам спросил-сам ответил...
Только понял ли сам, насколько прав.
И когда?
Сколько еще ждать?
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§ Монгол Шуудан
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 08.10.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
при всем моем к вам уважении: здесь ни один из комментаторов, кого считаете своими оппонентами (попутно обзывая нацпатами и пр.), не написал ничего оскорбительного в указанные вами адреса.

Теперь вопрос для зрителей.
Оскорбляя оппонента признаешься ли сам лично, что написал оскорбление. Или начешь выкручиваться?
Если оскорбление не увидел модератор, а было ли оно вообще-оскорбление?
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