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Vital:
Если б евросоюз граничил бы с нами, то конечно это здорово без виз. Сел утром в машину с гонял туда , покатался отдохнул, вечером вернулся домой. А так как ЕС находится за тридявят земель, то от без виза нехолодно не тепло. Если кто то думает поехать подзароботать , то поздно. Там нищие хохлы ,латвия,литва все окупировали
Насчёт указанных стран, полностью с вами согласен. Если в ЕС будут жители этих стран, то кто у них у самих будет развивать свою экономику, под большим вопросом.
Цитата:
Копенгагенские критерии для вступления в ЕС:
Страна должна:
- быть европейским государством;
- соблюдать принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенства закона;
по экономическим и иным показателям соответствовать европейскому уровню
Цитата:
Вступление в ЕС происходит в 8 этапов:
1. подписание Соглашения об ассоциации;
2. включение в официальную программу расширения ЕС;
3. подача заявки на вступление;
4. получение статуса кандидата в члены ЕС;
5. проведение и завершение переговоров по всем пунктам соответствия страны европейскому законодательству, европейским нормам и по снятию возражений со стороны уже действующих членов ЕС;
6. доведение экономических и прочих показателей страны до европейского уровня;
7. проведение референдума по членству в ЕС;
8. вступление в ЕС
Хотя Турция уже 50 лет как подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но воз и ныне там, Турция не в ЕС.
На втором этапе сейчас находятся Босния и Герцеговина и Косово
На четвёртом этапе находятся: Исландия, Македония и Албания
На пятом этапе находятся Турция, Сербия и Черногория
Цитата:
alex_60:
упрощения получения виз дипломатами, крупными бизнесменами.
и то только в увеличении сроков,с месяца до трех , к примеру.
или сокращения сроков рассмотрения получения виз.
а то тут некоторые с голой попой уже "гонять" собрались.
Про такой «безвиз», речь как раз Назарбаев и говорит.