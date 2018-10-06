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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 01.06.18
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|Отправлено: 08.10.18 - 15:08
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|Цитата:
bgb:
и теперь русские начинают вспоминать об интернационализме.
и цепляются за обломки утонувшего корабля...
Из доклада, прочитанного по случаю 20-летия Казахской республики в Общем Собрании АН СССР 1 ноября 1940 г.
"Раньше, до Октябрьской Социалистической революции у казахов существовала только народная, устная словесность.
Небольшое число грамотных пользовалось арабским алфавитом. Книги, в редком случае появлявшиеся до революции и считавшиеся написанными на казахском языке, на самом деле были написаны на татарском языке с некоторым смешением этого языка с элементами языка казахского; или они писались на том книжном мусульманско-тюркском жаргоне, которым пользовались ученые без различия национальности: и татары, и башкиры, и казахи, и киргизы…
Да иначе и не могло быть: ведь писавшие, преимущественно, если не исключительно, муллы, учились в Татарии или в медресах (школах) Оренбурга на татарском и арабском языках, и им, естественно, легче было писать на «мусульманско-тюркском» жаргоне, чем на заброшенном и не признаваемом нигде казахском родном языке. Да и читатели этих книжек были люди их же круга, при очень малой раньше грамотности среди казахов-степняков. Да и по содержанию эти редкие книжки были слишком специфичны и однообразны. Религия и религиозная мораль — вот все их содержание.
Все это издавалось в большом количестве экземпляров муллами в религиозно-назидательных целях и было переложением и переводом мусульманских книжек с арабского и персидского языков.
Язык этих книжек и книг был полон арабских и персидских слов, был полон татаризмов и чагатаизмов, т. е. элементов древнего среднеазиатского тюркского, до-узбекского языка.
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Одновременно с бурным развитием социалистического строительства и в неразрывной связи с гигантским культурным подъемом небывало развился, обогатился, оформился казахский язык, который стал теперь литературным и государственным языком нашей союзной республики.
В результате братского единения с великим русским народом высокая русская культура и его богатейший язык пришли в тесное соприкосновение с казахским и оказали на него свое влияние.
И это сближение казахского языка с русским в дальнейшем безусловно примет все большие размеры.
Все новые слова, возникшие с момента установления советской власти, являются теперь общим достоянием всех народов Советского Союза, в том числе и казахского народа.
Казахский язык к настоящему времени, как сам по себе, так и его теоретическая разработка и изучение достигли высокой степени. Переведено на казахский язык много русских и иностранных классиков литературы: Пушкин, Гоголь, Некрасов, Фурманов, Маяковский, Виктор Гюго, Мопассан, Шекспир, Руставели и проч. и проч."
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