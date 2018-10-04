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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ Нурбанчик
Рискованные игры в демократию
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.10.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Страна большая, пока другие приоритетные регионы будут развивать, много мест, в частности Боровое, Алаколь, Шалкар и.т.д.


Цитата:
Sniper:
Даже в Тургай или Наурзумский заповедник не каждый камазист согласится ехать.....малая авиация отсутствует....


Для развития туризма нужно соответствующее развитие транспортной инфраструктуры.
Вот в соседней Киргизии для развития туризма, например, на озере Иссык-Куль взамен старого советского а/п Чолпон-Ата открыли в 30 км западнее новый аэропорт «Иссык-Куль» возле п. Тамчы. В летний период туда совершает рейсы а/к Сибирь из Новосибирска, намечаются рейсы из Екатеринбурга, и круглогодично два раза в неделю летает казахстанская а/к «Qazaq Air».

Почему бы для развития туризма в Казахстане, по примеру Киргизии, не построить/реконструировать аэропорты возле значимых мест отдыха на Балхаше, Боровом, Алаколе и Челкаре?
Есть аэропорт в г.Балхаш Карагандинской области, но на нём сейчас не выполняются пассажирские авиарейсы.
:oops:

Цитата:
Kairat stayer:
Ты что за туалеты прицепился? Полностью инфраструктура, логистика, пансионаты, дома отдыха будут строится


Уважаемый Кайрат. Нужно начинать с малого с естественного. Если по трассам нет цивилизованных мест, где гости страны не могут справить естественную нужду, а каком туманном перспективном развитии туризма может идти речь?
Сейчас, для начала, не нужны будущие перспективные планы, а нужна цивилизованная современная реальность на транспортной инфраструктуре, те же туалеты а не выгребные ямы на трассах, тот же нормальный пассажирский подвижной состав на железнодорожном транспорте а не существующие убитые бывшие советские вагоны «фирменного» поезда «Костанай-Алматы». :-x
При советах, да, «Кустанай-Алма-Ата» был прекрасным поездом, даже в середине 90-ых это был нормальный поезд.

[Исправлено: Нурбанчик, 08.10.2018 - 18:18]
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
языком молоть, он умеет.... а что в туризм нужно вкачивать сотни миллионов долларов, ему конечно и невдомек....на Алау есть телепередача....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781692&topic_id=35736&forumid=1#781692


Кто бы говорил? Языком правильно молоть тоже надо уметь, телепередач насмотрелись, тоже мне "Минута славы, "Алау". Вложат деньги, всё будет нормально, главное чтобы внутри страны для простого народа доступно было.
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Уважаемый Кайрат. Нужно начинать с малого с естественного. Если по трассам нет цивилизованных мест, где гости страны не могут справить естественную нужду, а каком туманном перспективном развитии туризма может идти речь?
Сейчас, для начала, не нужны будущие перспективные планы, а нужна цивилизованная современная реальность на транспортной инфраструктуре, те же туалеты а не выгребные ямы на трассах, тот же нормальный пассажирский подвижной состав на железнодорожном транспорте а не существующие убитые бывшие советские вагоны «фирменного» поезда «Костанай-Алматы».
При советах, да, «Кустанай-Алма-Ата» был прекрасным поездом, даже в середине 90-ых это был нормальный поезд.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35736&post_id=781697&order=0&viewmode=flat&pid=781692&forumid=1#781697


Отраслевой Министр за туалеты речь вёл, я не сомневаюсь построят, выше же указал, логистику, инфраструктуру, пансионаты персонал и.т.д. продумают, это приоритетное направление.
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§ alex_60
Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отраслевой Министр за туалеты речь вёл, я не сомневаюсь


а я не сомневаюсь, почти уверен, где будет твой отраслевой министр.
года через два.
выгребными ямами он собрался туристов привлекать.
лучше жевать.
несешь черти что.
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а я не сомневаюсь, почти уверен, где будет твой отраслевой министр.
года через два.
выгребными ямами он собрался туристов привлекать.
лучше жевать.
несешь черти что.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781700&topic_id=35736&forumid=1&1539003787


От твоей критики все равно толку нет, просто порожняк как всегда, через пят лет посмотрим.
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