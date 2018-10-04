Цитата: Kairat stayer:

Страна большая, пока другие приоритетные регионы будут развивать, много мест, в частности Боровое, Алаколь, Шалкар и.т.д.



Цитата: Sniper:

Даже в Тургай или Наурзумский заповедник не каждый камазист согласится ехать.....малая авиация отсутствует....



Для развития туризма нужно соответствующее развитие транспортной инфраструктуры.

Вот в соседней Киргизии для развития туризма, например, на озере Иссык-Куль взамен старого советского а/п Чолпон-Ата открыли в 30 км западнее новый аэропорт «Иссык-Куль» возле п. Тамчы. В летний период туда совершает рейсы а/к Сибирь из Новосибирска, намечаются рейсы из Екатеринбурга, и круглогодично два раза в неделю летает казахстанская а/к «Qazaq Air».



Почему бы для развития туризма в Казахстане, по примеру Киргизии, не построить/реконструировать аэропорты возле значимых мест отдыха на Балхаше, Боровом, Алаколе и Челкаре?

Есть аэропорт в г.Балхаш Карагандинской области, но на нём сейчас не выполняются пассажирские авиарейсы.





Цитата: Kairat stayer:

Ты что за туалеты прицепился? Полностью инфраструктура, логистика, пансионаты, дома отдыха будут строится



Уважаемый Кайрат. Нужно начинать с малого с естественного. Если по трассам нет цивилизованных мест, где гости страны не могут справить естественную нужду, а каком туманном перспективном развитии туризма может идти речь?

Сейчас, для начала, не нужны будущие перспективные планы, а нужна цивилизованная современная реальность на транспортной инфраструктуре, те же туалеты а не выгребные ямы на трассах, тот же нормальный пассажирский подвижной состав на железнодорожном транспорте а не существующие убитые бывшие советские вагоны «фирменного» поезда «Костанай-Алматы».

При советах, да, «Кустанай-Алма-Ата» был прекрасным поездом, даже в середине 90-ых это был нормальный поезд.



[Исправлено: Нурбанчик, 08.10.2018 - 18:18]