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§ NG.kz
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33928
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к послу ЕС, чтобы найти верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Европейским союзом.
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§ юля елиссева
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.10.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы выйти Таёжного союза, да войти в Евросоюз! И получить безвиз со всей Европой!
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§ 211
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лет прошло..
Пора Западу перестать нас бояться и дать волю гонять по ЕС как у себя дома..
Мы уже не те одичавшие советские люди, скупающие колготки и жевачки и шпионящие на каждом углу..
Мы новые граждане Казахстана..
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§ bgb
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4103
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вот бы выйти Таёжного союза, да войти в Евросоюз! И получить безвиз со всей Европой!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32547

согласен! только еще бы дорогу туда удешевить)))
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§ Vital
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6235
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б евросоюз граничил бы с нами, то конечно это здорово без виз. Сел утром в машину с гонял туда , покатался отдохнул, вечером вернулся домой. А так как ЕС находится за тридявят земель, то от без виза нехолодно не тепло. Если кто то думает поехать подзароботать , то поздно. Там нищие хохлы ,латвия,литва все окупировали :lol:
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§ alex_60
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой безвиз, вы о чем?
вопрос "упрощения визового режима между Казахстаном и Евросоюзом "
Упрощения.
и такие вопросы начинаются не с простого люда,
а скажем упрощения получения виз дипломатами, крупными бизнесменами.
и то только в увеличении сроков,с месяца до трех , к примеру.
или сокращения сроков рассмотрения получения виз.
а то тут некоторые с голой попой уже "гонять" собрались.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2018 - 16:35]
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§ Kairat stayer
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если б евросоюз граничил бы с нами, то конечно это здорово без виз. Сел утром в машину с гонял туда , покатался отдохнул, вечером вернулся домой. А так как ЕС находится за тридявят земель, то от без виза нехолодно не тепло. Если кто то думает поехать подзароботать , то поздно. Там нищие хохлы ,латвия,литва все окупировали

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781679&topic_id=35770&forumid=1&1538995399


Откуда такие данные? Если среди мигрантов, тогда прибалтов не много, украинцы на шестом месте (1 091 000), мы на восьмом (877 000), россияне на третьем (1 812 000), первом марокканцы (2 287 000), втором Турки (2 076 000).

https://t.me/redzion/13132
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§ Нурбанчик
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если б евросоюз граничил бы с нами, то конечно это здорово без виз. Сел утром в машину с гонял туда , покатался отдохнул, вечером вернулся домой. А так как ЕС находится за тридявят земель, то от без виза нехолодно не тепло. Если кто то думает поехать подзароботать , то поздно. Там нищие хохлы ,латвия,литва все окупировали

Насчёт указанных стран, полностью с вами согласен. Если в ЕС будут жители этих стран, то кто у них у самих будет развивать свою экономику, под большим вопросом.
Цитата:
Копенгагенские критерии для вступления в ЕС:
Страна должна:
- быть европейским государством;
- соблюдать принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенства закона;
по экономическим и иным показателям соответствовать европейскому уровню


Цитата:
Вступление в ЕС происходит в 8 этапов:
1. подписание Соглашения об ассоциации;
2. включение в официальную программу расширения ЕС;
3. подача заявки на вступление;
4. получение статуса кандидата в члены ЕС;
5. проведение и завершение переговоров по всем пунктам соответствия страны европейскому законодательству, европейским нормам и по снятию возражений со стороны уже действующих членов ЕС;
6. доведение экономических и прочих показателей страны до европейского уровня;
7. проведение референдума по членству в ЕС;
8. вступление в ЕС



Хотя Турция уже 50 лет как подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но воз и ныне там, Турция не в ЕС.

На втором этапе сейчас находятся Босния и Герцеговина и Косово
На четвёртом этапе находятся: Исландия, Македония и Албания
На пятом этапе находятся Турция, Сербия и Черногория

Цитата:
alex_60:
упрощения получения виз дипломатами, крупными бизнесменами.
и то только в увеличении сроков,с месяца до трех , к примеру.
или сокращения сроков рассмотрения получения виз.
а то тут некоторые с голой попой уже "гонять" собрались.

Про такой «безвиз», речь как раз Назарбаев и говорит.
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§ 211
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Вступление в ЕС происходит в 8 этапов:
1. подписание Соглашения об ассоциации;

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781686&topic_id=35770&forumid=1&1538996750

Ты где увидел что мы хотим туда вступать?
У тебя от страха это что ли померещилось?
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§ Vital
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6235
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Так наших там 800 000 работает. Ну ни фига себе. Еще кто то тут выдавал статистику про 600 000 в рф наших. А есть же еще америка, корея, китай. :-o
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§ Kairat stayer
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так наших там 800 000 работает. Ну ни фига себе. Еще кто то тут выдавал статистику про 600 000 в рф наших. А есть же еще америка, корея, китай.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781693&topic_id=35770&forumid=1#781693


600 000 в РФ, ты особо не верь пропаганде. На днях указывал за статью в Комсомолке, так в 2018 году в период с января по апрель количество мигрантов из Украины в России составило около 7,5 тыс человек. В январе-апреле 2017 года число украинцев, перебравшихся в РФ превышало 27 тыс, а за аналогичный период 2016 года 35 тыс человек. Снижается с каждым годом, да и обстановка в настоящее время на Кавказе сложилась неспокойная, дай Бог чтобы благополучно обошлось, всё влияет, в том числе на миграционные процессы.
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