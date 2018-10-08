Цитата: Vital:

Если б евросоюз граничил бы с нами, то конечно это здорово без виз. Сел утром в машину с гонял туда , покатался отдохнул, вечером вернулся домой. А так как ЕС находится за тридявят земель, то от без виза нехолодно не тепло. Если кто то думает поехать подзароботать , то поздно. Там нищие хохлы ,латвия,литва все окупировали

Насчёт указанных стран, полностью с вами согласен. Если в ЕС будут жители этих стран, то кто у них у самих будет развивать свою экономику, под большим вопросом.

Цитата: Копенгагенские критерии для вступления в ЕС:

Страна должна:

- быть европейским государством;

- соблюдать принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенства закона;

по экономическим и иным показателям соответствовать европейскому уровню



Цитата: Вступление в ЕС происходит в 8 этапов:

1. подписание Соглашения об ассоциации;

2. включение в официальную программу расширения ЕС;

3. подача заявки на вступление;

4. получение статуса кандидата в члены ЕС;

5. проведение и завершение переговоров по всем пунктам соответствия страны европейскому законодательству, европейским нормам и по снятию возражений со стороны уже действующих членов ЕС;

6. доведение экономических и прочих показателей страны до европейского уровня;

7. проведение референдума по членству в ЕС;

8. вступление в ЕС





Хотя Турция уже 50 лет как подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но воз и ныне там, Турция не в ЕС.



На втором этапе сейчас находятся Босния и Герцеговина и Косово

На четвёртом этапе находятся: Исландия, Македония и Албания

На пятом этапе находятся Турция, Сербия и Черногория



Цитата: alex_60:

упрощения получения виз дипломатами, крупными бизнесменами.

и то только в увеличении сроков,с месяца до трех , к примеру.

или сокращения сроков рассмотрения получения виз.

а то тут некоторые с голой попой уже "гонять" собрались.

Про такой «безвиз», речь как раз Назарбаев и говорит.