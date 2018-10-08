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§ NG.kz
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к послу ЕС, чтобы найти верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Европейским союзом.
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§ юля елиссева
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.10.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы выйти Таёжного союза, да войти в Евросоюз! И получить безвиз со всей Европой!
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§ 211
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лет прошло..
Пора Западу перестать нас бояться и дать волю гонять по ЕС как у себя дома..
Мы уже не те одичавшие советские люди, скупающие колготки и жевачки и шпионящие на каждом углу..
Мы новые граждане Казахстана..
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* bgb
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4101
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вот бы выйти Таёжного союза, да войти в Евросоюз! И получить безвиз со всей Европой!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32547

согласен! только еще бы дорогу туда удешевить)))
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