/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Руководитель управления здравоохранения Костанайской области покинул свой пост		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Руководитель управления здравоохранения Костанайской области покинул свой пост
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель управления здравоохранения Еркен Даутбаев в своей должности работает сегодня последний день. Информацию об этом «НГ» подтвердили в управлении здравоохранения. Кто станет новым руководителем управления, пока неизвестно.
Читать новость

* drakon
Re: Руководитель управления здравоохранения Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14771
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто был - сбежал от семьи?
Он от семьи или она от него?... 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: bgb

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 2
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх