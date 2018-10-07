pro100tak Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 241

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:35 Желательно нам, все-таки, знать свою историю, даже через переименования. Во Франции имя Луи Пастера, в Швейцарии - Парацельса, в Голландии - Ван Дейка и дрпр 7-8 из 10 местных жителей ничего не говорят. А патамушта почти нет там улиц с их именами. Много моментов, связанных еще и с их системой обучения (к чему и мы, к сожалению, идем). Но, когда там путают, футбольный клуб "Эйндховен" с Бетховеном - о чем говорить? Если во Франции не пытаются сохранять и помнить имена того же Пастера, Руссо, Дидро, Вольтера, почему за них должны делать мы? Нас всего лишь млн. 10 в РК, и есть у нас свои герои и заслуженные личности, чтобы их именами называли улицы, проспекты, школы. И их не так уж и много. Разве Камшат Доненбаева не заслужила, чтобы в ее честь была названа улица? Когда мне говорят, что приедет к нам какой-то Музарт, Тореали или что-то в этом роде, - мне это глубоко фиолетово. Знать их не знаю, и не хочу знать и слушать. В любом караоке найдется много исполнителей получше всех типа "звезд" нашей нынешней сцены. Ну, это уже отдельная история.