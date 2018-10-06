pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #124





(Полноправные пользователи) Сообщений: 241

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Цитата: таноми52:

таноми52

Цитата: yudjin:

НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка пока еще трети населения ГРАЖДАН РК, и изживание всего русского в чем проявляется? Переименовываются поселки, нет надписей на русском языке на улицах?

В свое время даже практически не открывали (не то что закрывали) школы на казахском языке, казахский язык в русских школах не был даже предметом, а так - с факультативной формой. Кто мог преподавать предметы на казахском языке, если педагогов практически не готовили в РК? Единственной надписью на казахском языке была "азық-түлік". Ну, это не вы, не мы делали, а те, другие. Вот все это я бы назвал уничтожением. Когда на казахском языке не принято было общаться в общественных местах. Мы до сих пор это расхлебываем огромными ложками, и хлебать еще паре поколений. Когда у нас еще появятся качественные учебники не только для школ, но и вузов? Их почти некому писать. Вот что такое уничтожение.

Если я тут немного завелся, то как можно реагировать на "пЭтриотики, народ трусливый, однако... дрыщут от одной мысли..." Это как понимать? Не в РК живет что ли автор изречения? Может, оставить казахам (аборигенам) как себя обзывать, называть или позиционировать. Может, это есть проявление остатков великорусского шовинизма?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=105&1538982221 НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка пока еще трети населения ГРАЖДАН РК, и изживание всего русского в чем проявляется? Переименовываются поселки, нет надписей на русском языке на улицах?В свое время даже практически не открывали (не то что закрывали) школы на казахском языке, казахский язык в русских школах не был даже предметом, а так - с факультативной формой. Кто мог преподавать предметы на казахском языке, если педагогов практически не готовили в РК? Единственной надписью на казахском языке была "азық-түлік". Ну, это не вы, не мы делали, а те, другие. Вот все это я бы назвал уничтожением. Когда на казахском языке не принято было общаться в общественных местах. Мы до сих пор это расхлебываем огромными ложками, и хлебать еще паре поколений. Когда у нас еще появятся качественные учебники не только для школ, но и вузов? Их почти некому писать. Вот что такое уничтожение.Если я тут немного завелся, то как можно реагировать на "пЭтриотики, народ трусливый, однако... дрыщут от одной мысли..." Это как понимать? Не в РК живет что ли автор изречения? Может, оставить казахам (аборигенам) как себя обзывать, называть или позиционировать. Может, это есть проявление остатков великорусского шовинизма?Источник:Источник: