alex_60 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #121





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1362

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:04 вывод то какой.

за 25 лет язык казахский не подняли,

значит нужды в нем получается нет.

у казахов.

в реальности. в жизни.

в движении вперед в науке и пр.

кто знал, на юге там, те также и продолжают жить.

а кто не знал, так и не выучил.

для службы , тестов при поступлении,выучили набор слов, и все.

те же заседания правительства так и проходят на русском.

ну раз главный наругал в начале этого года.,

после этого пару раз провели.

а потом снова как было.

и решили теперь заставить народ изучать казахский по табличкам, новым названиям,

ноу хау типа.