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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4982
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для этого есть русскоязычная община,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781627&topic_id=35756&forumid=1&1538980627

Ну начинается..
Я ни я и вхата нэ мая..
Так вот, если она есть и это не твое дело, то тогда зачем писать то?
Не иначе как мелкой провокацией это не назвать..
Вопрос - зачем?
Тебе за бугром что то мешает танцевать по их правилам?
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вывод то какой.
за 25 лет язык казахский не подняли,
значит нужды в нем получается нет.
у казахов.
в реальности. в жизни.
в движении вперед в науке и пр.
кто знал, на юге там, те также и продолжают жить.
а кто не знал, так и не выучил.
для службы , тестов при поступлении,выучили набор слов, и все.
те же заседания правительства так и проходят на русском.
ну раз главный наругал в начале этого года.,
после этого пару раз провели.
а потом снова как было.
и решили теперь заставить народ изучать казахский по табличкам, новым названиям,
ноу хау типа.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тогда зачем писать то?

И это меня спрашивает форумчанин с пятью тысячами сообщений(!) и это только на одном аккаунте...

[Исправлено: maxsaf, 08.10.2018 - 13:10]
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