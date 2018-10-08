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§ NG.kz
Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчина, у которого нашли героин, был задержан сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом 2 октября во время проведения ОПМ «Кокнар-2018». Об этом "НГ" сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ директор пляжа
Re: Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.10.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно как они узнали что мужчина будет ехать в такси? почему именно ЭТОТ мужчина? ведь много мужчин каждый день едут в такси) и где он это приобрел и почему место приобретения до сих пор не раскрыто? :lol:
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* Sniper
Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Костаная
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:04
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