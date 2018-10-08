директор пляжа Re: Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя... #1





(Пользователи) Сообщений: 9

Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:12 интересно как они узнали что мужчина будет ехать в такси? почему именно ЭТОТ мужчина? ведь много мужчин каждый день едут в такси) и где он это приобрел и почему место приобретения до сих пор не раскрыто?