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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России на федеральном уровне Русский язык — государственный. В то же время там 37 государственных языков в республиках Российской Федерации. Почему? Потому что все для людей, в некоторых субъектах РФ людям удобнее обращаться в государственные органы на своем родном языке, на работу устраиваться. И речь сейчас не о приезжих, к ним другие требования. Я говорю о правах граждан, родившихся там, коих в некоторых субъектах РФ достасточно много. Об их праве использовать их родной язык у них же на Родине, без ограничений.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.10.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
И что будет плохого в том, если он будет при этом в совершенстве знать СВОЙ язык? ЧТО ЗДЕСЬ ПЛОХОГО? ЧТО НЕ ТАК?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=90#comment_1



Да что ж Вы опять всё сводите к языку? Кто тут на форуме возражал ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО языка?

Дело в другом. За деревьями, как говорится, Вы не видите леса -
изживания всего русского, отрицание роли , как автохтоны называют, "пришлых", игнорирование того, что они такие же граждане Казахстана, с такими же правами, с историей, неотделимой от истории страны.

Цитата:
pro100tak:
Вам стало обидно, что мы, казахи, не идем по пути Прибалтики или Украины?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=90#comment_1



Это, похоже, вам обидно. Пример: руководитель агентства «Казинформ» Аскар Умаров, использует в дискуссиях и комментариях такие выражения, как «русня», и к согражданам другой национальности обращается со словами: «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит».
Так что кое-кто давно уже идёт по этому пути.
Политолог Нурбулат Масанов пишет: - По большому счету этнократическая политика казахстанского руководства изначально была направлена на вытеснение русских - сначала из институтов власти, затем - вообще из республики. Однако процесс этого вытеснения, по замыслу Назарбаева, должен быть постепенным, поэтому время от времени президент демонстративно “бил тревогу”, не предпринимая, однако, никаких эффективных мер для сдерживания потока миграции”.

Цитата:
pro100tak:
Если такие герои, как некоторые здесь, почему страдает русскоязычный (русский) Донбасс, а вы греете здесь свои тела и мозги?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=90#comment_1



Вот что пишут специалисты: «Я не думаю, что у европейских народов есть потребность в этнической консолидации, потому что они максимально разъединены. У нас нет диаспоры в классическом виде. Городские жители индивидуализированы и немногие идут на такие виды консолидации. Диаспорального сознания нет», - говорит Александр Алексеенко.

Гульмира Илеуова придерживается такого же мнения, но добавляет, что у русских есть один объединяющий фактор «электорат действующего президента у русских составляет 100%»: «То есть у казахов больше вариантов выбора, нежели у русских. Русские однозначно выбирают президента Назарбаева и голосуют за него. В этом смысле есть консолидация».

Александра Докучаева обращает внимание на то, что «русские, живущие в странах Азии, вообще не конфликтные». Для них характерна «позиция стороннего наблюдателя»

Пока им ничего не угрожает!
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6233
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Марик красавчик. :lol:
"Вы давай те тут переименовайтесь, латинизируйтесь , и т.п .когда экономика в попе только этим и остается заниматся. Молодцы , всем удачи а я повезу своего ребенка в европу или канаду жить . Нехочу учавствовать в этом ."
Я правильно твои мысли понял? 8-) 8-) 8-) ну не че постыдного в этом нету. Чиновники так же о своих детях переживают.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Как смогут казахи идентифицировать себя как народ без знания СВОЕГО языка?

Зачем вам английский, если вы до сих пор не самоидентифицировались? :lol:
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик красавчик.

Не повезет. Его менталитет не переварит европейские ценности.
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* Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 09:27
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5558
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.10.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

во-первых, там нет МОИХ...ни к одним я даже по-национальности не отношусь.
во-вторых, еще раз повторяю, никто не претендует, не нападает, не притязает на нашу территорию, так что истерия некоторых похожа на вопли базарных торговок.
в-третьих, никто не говорит, не учите СВОЙ язык... НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка пока еще трети населения ГРАЖДАН РК, которые равны по Конституции.
А ведь это самый лёгкий и глупый путь, до добра не доводивший.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
никто не говорит, не учите СВОЙ язык... НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка пока еще трети населения ГРАЖДАН РК, которые равны по Конституции.

Прям с языка снял, сижу и то же самое печатаю :-)
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка пока еще трети населения ГРАЖДАН РК, которые равны по Конституции.


говорил уже , повторюсь..
все это из-за комплекса..
сами себя поднять не могут, ни в чем практически,
делают это за счет унижение других.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4982
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
НО не надо самоутверждаться за счёт уничтожения такого же РОДНОГО языка

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=105&1538974395

Хм..
Я тебе или кто то другой зашивает рот?
Запрещает говорить на русском?
Кто, ктт уничтожает твой родной язык, к чему эта сумасбродная Истерия?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4982
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
делают это за счет унижение других.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781612&order=0&viewmode=flat&pid=781604&forumid=1#781612

Ты чувствуешь себя Униженным?
Это твои проблемы.
Но мы тут ни при чем..
Характер значит у тебя такой..
Логично?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4982
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сижу и то же самое печатаю

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781614&order=0&viewmode=flat&pid=781612&forumid=1#781614

Хорошо печатать, сидя за бугром..
Но сделал ты что собственно для того, чтобы нам русскоязычным жилось хорошо как и вам в Канаде?
Только печатаешь там что то?
А как же дИла?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А как же дИла?

Дела я в рабочее время делаю. Ровно то, на что учился, то, что умею лучше всего. А здесь я лишь делюсь мнением, комментирую так сказать...
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4982
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дела я в рабочее время делаю. Ровно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781618&topic_id=35756&forumid=1&1538978909

Я не говорю о твоей личной работе.
Я о социально значимой, для нас русскоязычных?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого есть русскоязычная община, законодательная и исполнительная власть, ну и глава государства. А наше дело маленькое - ходить на выборы и платить налоги. Ну и делиться мнением время от времени.
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