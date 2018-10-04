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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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* Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 11:28
Комментарий удален модератором.
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* Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в целом за трёхъязычие для подрастающего поколения

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

- это у вас какая то дикая параноя.... а если зять вам попадется одноязычник..... выгоните его? даже у моих внуков клавиатура одноязычная..... наберите википедию..... 90 процентов клав выпускаются в одноязычном исполнении....как и положено быть.... не верите мне, спросите у Дракоши и Электрона....
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* Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
- это у вас какая то дикая параноя.... а если зять вам попадется одноязычник..... выгоните его? даже у моих внуков клавиатура одноязычная..... наберите википедию..... 90 процентов клав выпускаются в одноязычном исполнении....как и положено быть.... не верите мне, спросите у Дракоши и Электрона....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=90


О чём вы, при чём тут клавиатура, зачем мне у кого то спрашивать? Плохому танцору всегда, что-то мешает. У меня и у Вас клавиатура в настоящее время позволяет писать кириллицей на русском языке, у меня со специфическими буквами, дополнительно пишу на казахском и практически у всех доморощенных ещё есть возможность писать латинскими буквами.
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* Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
- это у вас какая то дикая параноя.... а если зять вам попадется одноязычник.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35736&post_id=781629&order=0&viewmode=flat&pid=781622&forumid=1#781629


При чём тут зять, я в Казахстане проживаю, в настоящее время клавиатура позволяет писать на трех языках, сам я двуязычный, ребёнок трёхъязычный, неужели это так сложно для восприятия. Пожалуйста немножко приземлённо мыслите, то "Минуту славы", упоминаете, оценки ставите, то за клавиатуру речь ведёте. Ну у иностранцев пусть будет одна клавиатура, предполагаю латинские буквы.
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* Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:10
Комментарий проходит проверку.
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* Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
даже у моих внуков клавиатура одноязычная..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35736&post_id=781632&order=0&viewmode=flat&pid=781629&forumid=1#781632


В королевстве Бахрейн, язык же арабский, пишут на каком языке, буквы какие используют арабские или латинский алфавит?
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