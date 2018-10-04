Kairat stayer Рискованные игры в демократию #78





(Полноправные пользователи) Сообщений: 260

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:58 Цитата: pro100tak:

И еще. Можно перечитать все мои сообщения на подобные темы. Все они адекватные. С единственным посылом - возродить казахский язык здесь, на севере РК. Это плохо? Я за это должен оправдываться? Зачем, почему и перед кем? Что за народ, нация получится без знания своего языка? В РФ сейчас действуют госпрограммы по возрождению языков малых народов, да и не только языков - самих народов. Я более 15 лет учился в школах, вузах и дрпр, и везде на русском языке. Мне стыдно и больно, что я казахским языком владею чуть ли не на уровне разговорного. Прочту и переведу любую деловую бумагу, но сам не напишу. Это, типа, читаю и владею английским со словарем. В НГ один из авторов говорил уже, что не слышит казахскую речь на улицах, и что это нормально, и, дескать, зачем пыжиться, если есть такая данность. Это неправильно. Как плохо и то, когда наши южные казахи призывают изживать "аккулактарды". Жить нам нужно продолжать одной семьей, но стремление казахов знать свой язык, свою историю надо только приветствовать.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35736&forumid=1&start=60&1538964431 И еще. Можно перечитать все мои сообщения на подобные темы. Все они адекватные. С единственным посылом - возродить казахский язык здесь, на севере РК. Это плохо? Я за это должен оправдываться? Зачем, почему и перед кем? Что за народ, нация получится без знания своего языка? В РФ сейчас действуют госпрограммы по возрождению языков малых народов, да и не только языков - самих народов. Я более 15 лет учился в школах, вузах и дрпр, и везде на русском языке. Мне стыдно и больно, что я казахским языком владею чуть ли не на уровне разговорного. Прочту и переведу любую деловую бумагу, но сам не напишу. Это, типа, читаю и владею английским со словарем. В НГ один из авторов говорил уже, что не слышит казахскую речь на улицах, и что это нормально, и, дескать, зачем пыжиться, если есть такая данность. Это неправильно. Как плохо и то, когда наши южные казахи призывают изживать "аккулактарды". Жить нам нужно продолжать одной семьей, но стремление казахов знать свой язык, свою историю надо только приветствовать.Источник:



Всё правильно, в первую очередь родной язык нужен нам казахам, а не представителям других этносов проживающих здесь. Не делю людей на "таза казах" или "шала казах", первые знают язык, другие не знают. При этом вторые не виноваты, что не выучили в своё время на должном уровне свой язык, по различным обстоятельствам. В реальной жизни много казахов не знающих своего родного языка, но они патриоты своей Родины, с большой буквы. Бесспорно, надо знать родной язык, в настоящее время для подрастающего поколения выучить язык много возможностей, достаточно детских садов, школ, ВУЗ-ов и.т.д. Им нужно стремится и трудиться, взрослым на мой взгляд следует разбудить их национальное чувство, некоторые говорят есть определённые трудности с программами образования, с учебниками, материалы трудно усвояемые и другие проблемы озвучивают. Благо с каждым годом растёт число граждан, действительно заботящихся о родном языке, у которых разум работает и сердца бьются, в этом направлении, в одной связке, созвучно- в унисон. Действительно ничего негативного, отрицательного, плохого в этом нет.