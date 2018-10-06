таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #106





(Полноправные пользователи) Сообщений: 217

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:52 Цитата: pro100tak:

И что будет плохого в том, если он будет при этом в совершенстве знать СВОЙ язык? ЧТО ЗДЕСЬ ПЛОХОГО? ЧТО НЕ ТАК?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=90#comment_1 И что будет плохого в том, если он будет при этом в совершенстве знать СВОЙ язык? ЧТО ЗДЕСЬ ПЛОХОГО? ЧТО НЕ ТАК?Источник:





Да что ж Вы опять всё сводите к языку? Кто тут на форуме возражал ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО языка?



Дело в другом. За деревьями, как говорится, Вы не видите леса -

изживания всего русского, отрицание роли , как автохтоны называют, "пришлых", игнорирование того, что они такие же граждане Казахстана, с такими же правами, с историей, неотделимой от истории страны.



Цитата: pro100tak:

Вам стало обидно, что мы, казахи, не идем по пути Прибалтики или Украины?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=90#comment_1 Вам стало обидно, что мы, казахи, не идем по пути Прибалтики или Украины?Источник:





Это, похоже, вам обидно. Пример: руководитель агентства «Казинформ» Аскар Умаров, использует в дискуссиях и комментариях такие выражения, как «русня», и к согражданам другой национальности обращается со словами: «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит».

Так что кое-кто давно уже идёт по этому пути.

Политолог Нурбулат Масанов пишет: - По большому счету этнократическая политика казахстанского руководства изначально была направлена на вытеснение русских - сначала из институтов власти, затем - вообще из республики. Однако процесс этого вытеснения, по замыслу Назарбаева, должен быть постепенным, поэтому время от времени президент демонстративно “бил тревогу”, не предпринимая, однако, никаких эффективных мер для сдерживания потока миграции”.



Цитата: pro100tak:

Если такие герои, как некоторые здесь, почему страдает русскоязычный (русский) Донбасс, а вы греете здесь свои тела и мозги?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=90#comment_1 Если такие герои, как некоторые здесь, почему страдает русскоязычный (русский) Донбасс, а вы греете здесь свои тела и мозги?Источник:





Вот что пишут специалисты: «Я не думаю, что у европейских народов есть потребность в этнической консолидации, потому что они максимально разъединены. У нас нет диаспоры в классическом виде. Городские жители индивидуализированы и немногие идут на такие виды консолидации. Диаспорального сознания нет», - говорит Александр Алексеенко.



Гульмира Илеуова придерживается такого же мнения, но добавляет, что у русских есть один объединяющий фактор «электорат действующего президента у русских составляет 100%»: «То есть у казахов больше вариантов выбора, нежели у русских. Русские однозначно выбирают президента Назарбаева и голосуют за него. В этом смысле есть консолидация».



Александра Докучаева обращает внимание на то, что «русские, живущие в странах Азии, вообще не конфликтные». Для них характерна «позиция стороннего наблюдателя»



Пока им ничего не угрожает!