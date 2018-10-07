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Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не написал чей день рождения. Но в любом случае мои поздравления юбиляру!!! Долгих лет жизни, много много здоровья, и конечно же удачи во всем!!! Иногда мне кажется, что служили вместе. И РПГ запасной по очереди носили.Оберегая друг другу плечи и спины!!!
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Не написал чей день рождения.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13620

У брата моего Родного. 64 года ему исполнилось 6 октября.
Съездили, пообедали, поговорили - немного... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем выехали в 11.20. Решил ехать по

сельской дороге, это половина пути... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и кончились Сельские дороги.

Это выезд на Автобан №24,светофор-
красным горит... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и выехали мы на автобан, и практически

уже находимся в черте города. Но мне надо
прехать парочку съездов, с Автобана... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.18 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон в вдали, среди деревьев -дома стоят. Это

уже Гамбург. А возле Автобана лошади - живут.
Где защитники Животных? Трава наверное-
отравлена, воздух тоже?... :lol: :-o
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