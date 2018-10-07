Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13621





(Пользователи) Сообщений: 752

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:40 Не написал чей день рождения. Но в любом случае мои поздравления юбиляру!!! Долгих лет жизни, много много здоровья, и конечно же удачи во всем!!! Иногда мне кажется, что служили вместе. И РПГ запасной по очереди носили.Оберегая друг другу плечи и спины!!!