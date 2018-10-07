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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда переименовывают Парковые и Садовые улицы, еще можно согласиться - и парки, и сады в угоду бизнесу мы уже уничтожили. Но как поразительно много у нас появилось батыров, чьи имена присваивают улицам.
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо

Как можно ненавидеть так Запад и тем не менее его вставлять в пример?
Вы уш как то определитесь, тов. Воронин, вам кнут и пряник или западненские ценности..
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вооб

А оно было?
Оно есть?
Товарищ Воронин, оглянитесь вокруг себя и посмотрите на это Мнение..
Его нет абсолютно..
Тутошних местных понтовил, в количестве ровно Пяти тире десяти человек можно не считать, среди практически миллиона..
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4098
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автор проснулся. но ничего нового, как обычно, не сообщил...
но гонорар надо отработать. а новых идей нет...
что делать и кто виноват?
пока живы те, кто вырос при совке, можно ратовать о стремлении к справедливости и равенстве.
не станет нас - начнут подробно вспоминать перестройку и лихие 90-е...
а затем и это поколение уйдет. останутся те, кто будут вспоминать становление независимости...
пишут, в основном, уже глубокие пенсионеры-коммунисты (господин шибаршин приятное исключение!), не имеющие в сознании ничего, кроме брюзжания и подливания масла в затухающие темы.
комменты порой и гораздо интереснее читать, чем статью...
где молодые корры (хотя бы возрастом до 40) и их свежий взгляд на происходящее?
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.10.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желательно нам, все-таки, знать свою историю, даже через переименования. Во Франции имя Луи Пастера, в Швейцарии - Парацельса, в Голландии - Ван Дейка и дрпр 7-8 из 10 местных жителей ничего не говорят. А патамушта почти нет там улиц с их именами. Много моментов, связанных еще и с их системой обучения (к чему и мы, к сожалению, идем). Но, когда там путают, футбольный клуб "Эйндховен" с Бетховеном - о чем говорить? Если во Франции не пытаются сохранять и помнить имена того же Пастера, Руссо, Дидро, Вольтера, почему за них должны делать мы? Нас всего лишь млн. 10 в РК, и есть у нас свои герои и заслуженные личности, чтобы их именами называли улицы, проспекты, школы. И их не так уж и много. Разве Камшат Доненбаева не заслужила, чтобы в ее честь была названа улица? Когда мне говорят, что приедет к нам какой-то Музарт, Тореали или что-то в этом роде, - мне это глубоко фиолетово. Знать их не знаю, и не хочу знать и слушать. В любом караоке найдется много исполнителей получше всех типа "звезд" нашей нынешней сцены. Ну, это уже отдельная история.
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