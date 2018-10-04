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Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 00:54 Цитата: Горожанин_kst:

Знаешь, ласковый ты наш, твои уговоры что-то смутно напоминают...я так наивную девчёнку уламывал на выпускном, так лошадку ласково заговаривают перед тем как аркан закинуть...Мягко стелете. Вот только если это сейчас спокойно глотать, то спать будет жёстко. Всем.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24699&start=60&1538936487 Знаешь, ласковый ты наш, твои уговоры что-то смутно напоминают...я так наивную девчёнку уламывал на выпускном, так лошадку ласково заговаривают перед тем как аркан закинуть...Мягко стелете. Вот только если это сейчас спокойно глотать, то спать будет жёстко. Всем.Источник:

Несколько нюансов. Духа у меня хватит на что угодно. И слово "русскоязычные" я применил, потому что у нас есть еще хохлы и бульбаши, немцы, прибалты и кавказцы и т.д. Ласковый, но не ваш и, тем более, не твой (около 300 побед на так называемом любовном фронте). Где ты увидел уговоры? Там обоснования. Если лично тебе будет жестко спать, езжай туда, где спать будет мягко. Как угроза звучат твои слова. Проблем куча у нас, в т.ч. трайбализм - одна из главных и основных. Еще раз повторю, если даже похе...ли имя Ленина, который вел всю страну (империю) в советскую власть, Сталина, который перевооружил страну от сохи до атомной бомбы, Хрущева, рискнувшего развеять культ личности вождя, и дрпр, тогда кто такой Таран? Чем он заслужил, чтобы его именем назывался район, село? В РФ сейчас выплачивают компенсации и возвращают собственность, которая была в царские времена. Т.е., признали ошибки 1917 года и последующего периода. Наши баи-бедолаги имели только скот, правда, тысячными табунами. Им никто и никогда ничто на место не поставит. В Прибалтике и Украине для русских создали такие условия, что они вынуждены оттуда уезжать. А здесь всего лишь не хватает надписи на русском языке? Может, это неправильно, не буду спорить. Но все познается в сравнении. Здесь, что, настолько хуже жить, чем нашим же казахам?