После своей победы россиянин устроил потасовку с членами команды МакГрегора. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них - досрочно), ни разу не потерпев поражения. Читать новость
за что? за неуважение его традиций? ясно что кавказская кровь дает о себе знать, но и поведение противника и Ко - далеко от желаемого!!! Поведение расперившегося петуха среди куриного двора и показ своей "значимости" - одно, а уважение обычаев и традиций быть должно. Прецедент был создан ДО боя. А тут чисто нацреакция)))) Цитата:
Ирландский боец Конор Макгрегор, который накануне проиграл дагестанцу Хабибу Нурмагомедову, заявил о намерении снова сойтись с ним на ринге. Соответствующая запись появилась через несколько часов после поединка на странице британца в социальной сети. "Хороший удар. С нетерпением ждем реванша", - написал Макгрегор в микроблоге в Twitter.
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