Цитата: Сергей_я:

Я за то, что наказали дага.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32540?1538912867 Я за то, что наказали дага.Источник:

за что? за неуважение его традиций? ясно что кавказская кровь дает о себе знать, но и поведение противника и Ко - далеко от желаемого!!! Поведение расперившегося петуха среди куриного двора и показ своей "значимости" - одно, а уважение обычаев и традиций быть должно.

Прецедент был создан ДО боя. А тут чисто нацреакция))))

Цитата: Ирландский боец Конор Макгрегор, который накануне проиграл дагестанцу Хабибу Нурмагомедову, заявил о намерении снова сойтись с ним на ринге. Соответствующая запись появилась через несколько часов после поединка на странице британца в социальной сети. "Хороший удар. С нетерпением ждем реванша", - написал Макгрегор в микроблоге в Twitter.

https://www.kp.ru/online/news/3258221/



[Исправлено: Алиса, 07.10.2018 - 17:55]