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§ NG.kz
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После своей победы россиянин устроил потасовку с членами команды МакГрегора. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них - досрочно), ни разу не потерпев поражения.
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§ Алиса
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4364
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.10.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже мутить начали: типа за плохое поведение - в качестве штрафа могут отстранить от последующих боев, а значит лишить титула... Надо было ему подойти к Макгрегору обнять, простить .... Пиндостан.... :-x :-x :-x

https://www.kp.ru/daily/26891.5/3935464/
после статьи - есть выдержки из высказываний с пресс-конференции одного из организаторов боев, и просто "мысли" наблюдающих...

[Исправлено: Алиса, 07.10.2018 - 13:17]
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§ 211
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик, тут и сказать нечего..
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§ Сабыр
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бой был не зрелищным.. Победила дагестанская борьба)
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§ Sniper
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Sniper


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Сообщений: 752
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо лишить его шенгенской визы, блаклист наложить за такое поведение. Пусть по Туркмениям и Таджикистанам ездит. Но там люди быстро холку намылят. По деревенски.
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§ Сергей_я
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2597
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.10.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за то, что наказали дага. И не деньгами, т.к. их у него много. Зато будет уроком на всю жизнь. Если боец не может совладать со своими эмоциями, это уже не боец, а так, задира, хулиган, бандит.
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§ Алиса
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4364
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.10.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Я за то, что наказали дага.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32540?1538912867

за что? за неуважение его традиций? ясно что кавказская кровь дает о себе знать, но и поведение противника и Ко - далеко от желаемого!!! Поведение расперившегося петуха среди куриного двора и показ своей "значимости" - одно, а уважение обычаев и традиций быть должно.
Прецедент был создан ДО боя. А тут чисто нацреакция))))
Цитата:
Ирландский боец Конор Макгрегор, который накануне проиграл дагестанцу Хабибу Нурмагомедову, заявил о намерении снова сойтись с ним на ринге. Соответствующая запись появилась через несколько часов после поединка на странице британца в социальной сети. "Хороший удар. С нетерпением ждем реванша", - написал Макгрегор в микроблоге в Twitter.

https://www.kp.ru/online/news/3258221/

[Исправлено: Алиса, 07.10.2018 - 17:55]
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§ Сергей_я
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2597
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.10.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
а уважение обычаев и традиций быть должно.

Это обычный бизнес. О каком там уважении речь то? Он приехал в их страну. Он должен уважать из традиции, обычаи и законы. И все. И больше никто ничего ему не должен.
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§ лимон
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.10.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ирландец как-то вяло в партере был и на удушение совсем не работал

за несдержанность дагестанцу выплату гонорара заморозили
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