211 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #91





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4974

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:57 Цитата: Горожанин_kst:

Конечно и тебя, старого провокатора



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=75 Конечно и тебя, старого провокатораИсточник:

Что и следовало ожидать.

Тот, кто старается поддерживать государственность, чтобы тут не было своего Д или по другому там НР, уже виновен и провокатор..

Кто делает свою независимую лепту по Тарану как я раннее, сам и меня никто не звал, вне закона, виновен..

Нужно пойти к чиновникам, постоять или как там это, в коленно локтевой позе, послушать и уйти ни с чем..

Я предложил более правильную вешь, сделать недовольным 20ти тысячам человек хотя бы сэлфи около памятника Тарану..

Но вам же нужно пропихнуть свое, в результате никто к вам не пришел..

И что самое интересное, уид при поддержке тутошнего начальства, открыто обвинил меня во всех грехах..

Да, обозвал так же, провокатором..

От обиды за собственное бессилье и что никто из тутошних форумчан к нему не пришел..

Я виноват..

Обвинить у вас, проще простого конечно..

Оттого и не знаешь, чего от вас ожидать..



[Исправлено: 211, 07.10.2018 - 21:00]