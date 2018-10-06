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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваша слабость, что вы от бессилия находите свое "справедливое" отомщение среди себе подобных, тех, кому на улице улыбаетесь, кому льстите, кому даже уступаете место в автобусе..
Но что творится в ваших сумасшедших головах, одному Богу только известно..
Этим вы еще более опасны, чем маньяки в темных переулках..
От них хоть знаешь чего ждать.
От вас - неизвестность..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Конечно и тебя, старого провокатора

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

Что и следовало ожидать.
Тот, кто старается поддерживать государственность, чтобы тут не было своего Д или по другому там НР, уже виновен и провокатор..
Кто делает свою независимую лепту по Тарану как я раннее, сам и меня никто не звал, вне закона, виновен..
Нужно пойти к чиновникам, постоять или как там это, в коленно локтевой позе, послушать и уйти ни с чем..
Я предложил более правильную вешь, сделать недовольным 20ти тысячам человек хотя бы сэлфи около памятника Тарану..
Но вам же нужно пропихнуть свое, в результате никто к вам не пришел..
И что самое интересное, уид при поддержке тутошнего начальства, открыто обвинил меня во всех грехах..
Да, обозвал так же, провокатором..
От обиды за собственное бессилье и что никто из тутошних форумчан к нему не пришел..
Я виноват..
Обвинить у вас, проще простого конечно..
Оттого и не знаешь, чего от вас ожидать..

[Исправлено: 211, 07.10.2018 - 21:00]
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


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Сообщений: 216
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нас тут ровно 47 ронинов..
Без родины, без флага, без будущего..
И харакири то себе боимся сделать, но ноем....

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=75#comment_1


Не в силах жить я коллективно:
По воле тягостного рока
Мне с идиотами - противно,
А среди умных - одиноко.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 21:17
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 22:22
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам таким же не сказали, когда я пришел учиться в 4 класс. Иди учиться на русском языке или уезжай в город. Там для таких, как ты, интернат Алтынсарина организовали. И моего учителя с высшим образования в истопники отправили.Подберите слово произошедшему.
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