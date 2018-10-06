Горожанин_kst Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #83





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1282

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:27 Цитата: 211:



Это значит только одно, не надо из сограждан делать потенциальных врагов и захватчиков, только лишь из тех соображений, что они не принадлежат к одной с вами национальности или языковой группе. Неужели в вас так силён страх перед Россией?Страх перед бывшей метрополией. Это страх потерять своё ныне привелигированное положение, не желание признавать равные права со всеми другими, жёсткий замес на всём этом. Не бойтесь, не надо по себе всех судить. Власть нам не нужна), и Россия не нужна. Мы тоже за свою Родину, только представления о ней у нас немного другие. Никому не позволено решать за других какими им быть.А вы это берётесь за это решать и делать, часто и густо в последнее время.