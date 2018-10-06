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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
предлагаешь русскоязычных, не знающих казахского

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781541&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#781541

Еще раз.
Русским языком и понятно..
Первое, повторюсь, где я считал и спросил потому у тебя по Украине?
Второе, где я предлагал, чтобы меня как русскоязычного лишили гражданства и тем более Всех?
Ты что там, с Луны свалилась?
Правила русского языка до сих пор не выучила, как и не знание русских поговорок?
Ты мне напоминаешь электрона этим..

[Исправлено: 211, 07.10.2018 - 18:46]
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Родина моя и делить ее нельзя..
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Горожанин_kst


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Сообщений: 1282
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 07.10.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Прикинь, это ещё и моя Родина!?
Не ожидал такого подвоха?! Кушай, не обляпайся, хранитель границ. Вот только кто на них притязает?
Недалёким нацпатриотам бредится что кто-то на что-то претендует.Нет, неумные, мы просто хотим жить и работать здесь, у себя на Родине, в наших родных городах и посёлках, построенных и названным нашими дедами и отцами. Мы не претендуем на ваши кресла и вашу госслужбу, Боже упаси, это ваша ипостась. Мы-граждане этой страны по рождению, нас миллионы, и наши чаяния достойны уважения. У нас есть НАСЛЕДИЕ на ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, не надо его попирать под надуманными предлогами! Зачем провокации?

[Исправлено: Горожанин_kst, 07.10.2018 - 19:38]
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


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Сообщений: 216
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда это было на каждом углу и да, детей учили национализму именно родители..
Сколько было резни на этой почве в Союзе , особенно среди бедноты?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1


Что за бред? Да, дети учатся от родителей. Но чтобы на каждом углу в СССР был национализм, да ещё "особенно среди бедноты"? Что ты несёшь, Марик?

Правила русского языка до сих пор не выучила, как и не знание русских поговорок?
Ты мне напоминаешь электрона этим..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1

Эх,Марик ,Марик, мелко укалываешь!
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
нас есть НАСЛЕДИЕ на ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, не надо его попирать под надуманными предлогами! Зачем провокации?


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781546&topic_id=35756&forumid=1&1538920558

Это вообще то русское творчество..
Ты тоже приписываешь мне эти слова текста песни, как будто я их написал Вике Цыгановой?:

Это Родина моя
И делить её нельзя,
Это матушка Россия.
Это русская земля..

Стыдно вам должно быть..
За не знание русского творчества..
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 07.10.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты наивно предполагаешь что убивает пистолет, а не рука которая его держит?
Не важно чьё творчество, важно в каком контексте и кем сказаное было применено.
Не тебе ль, мастеру в передёргиваниях, этого не знать? Ну сколько повторять, со мной не прокатит, поди в уборную чё нить другое передёрни))) Ручку унитаза, к примеру)

[Исправлено: Горожанин_kst, 07.10.2018 - 20:08]
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но чтобы на каждом углу в СССР был национализм

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781545&topic_id=35756&forumid=1&1538920998

Еще раз, сколько горячих точек на базе национализма было в СССР?
И конкретно в республике тут он был конкретно и твердо..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
сколько повторять, со мной не прокатит, поли в уборную чё нить другое передёрни)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781549&order=0&viewmode=flat&pid=781547&forumid=1#781549

Началось..
Ладно..
Пусть будет мое личное творчество..
Значит ли это что делить Родину нужно, исходя из каких то личных мотивов, будь то олигархических групп, что поделили Украину, или же будь то по национальному признаку, которое было в пустынях где то между Египтом и Ливаном, начиная какие то безумные войны с когда то близкими людьми?
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 07.10.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Это значит только одно, не надо из сограждан делать потенциальных врагов и захватчиков, только лишь из тех соображений, что они не принадлежат к одной с вами национальности или языковой группе. Неужели в вас так силён страх перед Россией?Страх перед бывшей метрополией. Это страх потерять своё ныне привелигированное положение, не желание признавать равные права со всеми другими, жёсткий замес на всём этом. Не бойтесь, не надо по себе всех судить. Власть нам не нужна), и Россия не нужна. Мы тоже за свою Родину, только представления о ней у нас немного другие. Никому не позволено решать за других какими им быть.А вы это берётесь за это решать и делать, часто и густо в последнее время.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А вы это берётесь

Хм..
Для начала нужно разобраться с понятием Вы..
Говоря Вы, ты имеешь в виду меня, другого такого же,имеешьв виду национальность, гражданство, или цвет волос?
Что ты имеешь в виду, говоря про меня Вы и что я берусь за Что?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Мы тоже за свою Родину

Нет..
Моя Родина был например Советский Союз..
Сейчас у меня нет ее..
Я его профукал..
Имею ли я право примазываться к другой Родине, имею в виду государственную структуру..
Я например нет..
Сегодняшние реалии показывают, Родина мать, там где твое личное известное место в тепле..
Мы рожались не в Казахстане к слову, а в СССР..
А потому мы свободные люди, так сказать Ронины своей судьбы, не смогущие защитить свою Честь, свою Родину..
Так что нам легче..

[Исправлено: 211, 07.10.2018 - 20:38]
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 07.10.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Конечно и тебя, старого провокатора)
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Конечно и тебя, старого провокатора

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781554&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#781554

Смысла в том не вижу..
Вижу как ты готов сорваться на ближнем, но того, кто действительно решает, ты перед ним готов встать в неплохую поклонническую позу, но ты ему не скажешь ничего..
Верно?
Чувствуется слабость некая, отрешенность и месть не тем..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно то же самое и по переименованиям..
Лицо Нашей Газеты, уид, отомстил мне тем, что раскрыл мои личные данные при поддержке НГ, после того, как я сделал даже больше чем он..
Меня заметили.
Его никто.
Абсолютно..
Но я ли был виноват в переименовании Тарана и тем более что он потерпел неудачу?
Он сорвался на мне, выходит я..
Вот так где то из за пустяшной мести и начинаются националистические резни, все от какой то надуманной обиды..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас тут ровно 47 ронинов..
Без родины, без флага, без будущего..
И харакири то себе боимся сделать, но ноем....
Больше всех..
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