Горожанин_kst Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #77





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Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:35 Цитата: 211:



Прикинь, это ещё и моя Родина!?

Не ожидал такого подвоха?! Кушай, не обляпайся, хранитель границ. Вот только кто на них притязает?

Недалёким нацпатриотам бредится что кто-то на что-то претендует.Нет, неумные, мы просто хотим жить и работать здесь, у себя на Родине, в наших родных городах и посёлках, построенных и названным нашими дедами и отцами. Мы не претендуем на ваши кресла и вашу госслужбу, Боже упаси, это ваша ипостась. Мы-граждане этой страны по рождению, нас миллионы, и наши чаяния достойны уважения. У нас есть НАСЛЕДИЕ на ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, не надо его попирать под надуманными предлогами! Зачем провокации?



[Исправлено: Горожанин_kst, 07.10.2018 - 19:38]