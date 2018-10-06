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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все по одному сценарию идет. Украина,латвия,таджикистан,узбекистан и др . Сначало уничтожают язык

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781519&order=0&viewmode=flat&pid=781513&forumid=1#781519

Ну как уничтожают?
Мне или тебе рты зашили что ли?
Тут ты свободно с госслужащим можешь общаться на русском..
Я вот в США или в той же России на казахском не смогу, сразу выкинут, а то и объявят пособником террористов..
Тут такого нет..
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§ yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5557
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.10.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
И заставляете этого от других национальностей делать в обязательном порядке,

пЭтриотики такие твердолобые, однако.. вам хоть тресни, а талдычите одно и тоже... Не учитывая одно НО...
Во-первых, там не требуют от эмигрантов, а адаптируют их в общество по средством изучения языка,
а во-вторых, мы сюда не прибежали за годы грёб...ной незалэжности, а РОДИЛИСЬ.... уже в третьем поколении.

Цитата:
211:
я не хочу, чтобы сосед ударил ножом в спину и у нас началось то же самое,

пЭтриотики, народ трусливый, однако... дрыщут от одной мысли... хотя никто и никогда не позволял заявлять о каких-то притязаниях... несчастный народ живёт в страхе...

Цитата:
211:
на казахском не смогу, сразу выкинут,

а ты пробовал-то?.... нет.. лучше дрыстать от одной мысли?
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Вот вы в Германии все на одном языке разговариваете и пишите. И заставляете этого от других национальностей делать в обязательном порядке, экзамены на знание немецского языка устраиваете. Почему казахам этого же запрещаете?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=45&1538910379


Смешно, когда обыватели, не знающие историю, начинают тыкать в пример всякие германии...Германия исторически моноэтническая страна. Она не имела отсталых национальных окраин, в которых немцы жили бы и развивали их. Столетиями. Теперь эти окраины хотят вести себя как Германии, а к не автохтонам относиться как к мигрантам, которые приехали в благополучную развитую страну и сели на шею немцам
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ошибка Украины в том что она не ожидала от русскоязычного населения такой прыти, в результате чего потеряла свои исторические территории..
Казахстан учится на ошибках..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=45#comment_1



Если у верхушки такой же менталитет, как у тебя, то ничему она не научится.Ты же считаешь, что события 2014 г. на Украине возникли потому, что её власти поздно начали украинизацию, что раньше надо было начать русских прижимать... Что тут скажешь, раньше начали бы, раньше получили бы тот же результат, а может ещё хуже. Какому народу такая политика понравится?
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
взрослые лупили меня, 6-9 летнего пацана!!! за то, что я не такой, как они, как их дети!!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=15#comment_1


Никогда не поверю! Но даже если такое имело место среди обывателей (а люди, увы, всякие есть), то странно, что Вы, встав взрослым, живёте детскими обидами. Не можете отделить зёрна от плевел, одинаковое отношение ко всем гражданам СССР на уровне государства от бытового национализма.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ты же считаешь, что события 2014 г. на Украине возникли потому, что её власти поздно начали украинизацию, что

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781525&topic_id=35756&forumid=1&1538912652

С какого перепуга ты сделала этот вывод?
Они вообще не украинизировали там ничего, просто хотели вступить в ЕС..
Украинизация, ее как таковой там вообще не было, отсюда потеря огромных территорий.
Ее горький опыт показал, что доверять меньшинству никогда нельзя и у властей должна быть сила воли..
Чечню все помним?
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
живёте детскими обидами. Не

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781527&order=0&viewmode=flat&pid=781526&forumid=1#781527

Только этого тут не надо..
Сейчас это расценивается как национализм и жестоко карается.
Тогда это было на каждом углу и да, детей учили национализму именно родители..
Сколько было резни на этой почве в Союзе , особенно среди бедноты?
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ты пробовал-то?

А ты сам попробуй в России изъясняться только на казахском..
И как ты тут на русском свободно говоришь и не провоцируй пожалуйста, пользуясь личными какими то преференциями с тутошним начальством..
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми и др. Вот до чего доводить ваш великодержавний шовинизм. Даете советы, как вы живете в Рашке, а не в Казахстане. Очнитесь наконец. Также я просил и буду просить вас тык мыков. Пишите свои комментарии.А не комментируйте чужие комментарии.Всего вам хорошего!! :-o
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§ yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5557
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.10.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А ты сам попробуй в России изъясняться только на казахском..

а ты на меня не сваливай.. ты можешь хоть на каком там сказать... просто х..ен кто поймёт и ФСЁ!.... и не надо здесь поносить обгоняя паровоз.

Цитата:
211:
и не провоцируй пожалуйста, пользуясь личными какими то преференциями с тутошним начальством..

ой, бай старая песТня провокатора... с тобой в этом нет равных.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Пишите свои комментарии.А не комментируйте чужие комментарии.Всего вам хорошего!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1



Док, здесь не комментарии к статьям, а обсуждение проблем, поднимаемых статьями. Следовательно, идут своего рода диалоги, полемика. Не надо форумчан втискивать в какие-то жесткие рамки. Недопустимы только оскорбления и брань.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
просто х..ен кто поймёт и ФСЁ!.... и не надо здесь поносить обгоняя паровоз.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781537&topic_id=35756&forumid=1&1538915075

Лгать не нужно.
Без знаний русского языка ты не получишь гражданство..
Тогда как тут в легкую..
От туда просто вышлют миграционщики..
Знает он..
Ты просто мелко провоцируешь..
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Таноми и др. Вот до чего доводить ваш великодержавний шовинизм.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1



Уже ярлыки форумчанам навешиваете? Следом что, доносы?
"Эти листовки, когда был доверенным лицом депутата Чернышова, я в КНБ пачками отправлял"

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=45#comment_1
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

И да, завидовать и потом мстить что мой проект по защите Тарана был лучше, а тебя никто не поддержал, как то глупо..
Потому ты и будешь проигрывать в таких бездыханных "спорах" с ономастами, почему то больше похожими на понты..
И делал ты это не для людей, а только для редакции НГ, потому то тебя в этом никто не поддержал, зная что ты прежде всего их Лицо, а не народа, нс который ты привык ссылаться..

[Исправлено: 211, 07.10.2018 - 18:42]
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Без знаний русского языка ты не получишь гражданство..
Тогда как тут в легкую..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=60#comment_1



Это к чему? Мы изначально ГРАЖДАНЕ Казахстана! Ты, чудо-юдо, разницу чуешь? Или предлагаешь русскоязычных, не знающих казахского, лишать гражданства? Дай власть таким обывателям, они это устроят
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