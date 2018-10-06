|Цитата:
Sniper:
И заставляете этого от других национальностей делать в обязательном порядке,
пЭтриотики такие твердолобые, однако.. вам хоть тресни, а талдычите одно и тоже... Не учитывая одно НО...
Во-первых, там не требуют от эмигрантов, а адаптируют их в общество по средством изучения языка,
а во-вторых, мы сюда не прибежали за годы грёб...ной незалэжности, а РОДИЛИСЬ.... уже в третьем поколении.
Цитата:
211:
я не хочу, чтобы сосед ударил ножом в спину и у нас началось то же самое,
пЭтриотики, народ трусливый, однако... дрыщут от одной мысли... хотя никто и никогда не позволял заявлять о каких-то притязаниях... несчастный народ живёт в страхе...
Цитата:
211:
на казахском не смогу, сразу выкинут,
а ты пробовал-то?.... нет.. лучше дрыстать от одной мысли?