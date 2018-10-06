Цитата: 211:

А ты сам попробуй в России изъясняться только на казахском..

а ты на меня не сваливай.. ты можешь хоть на каком там сказать... просто х..ен кто поймёт и ФСЁ!.... и не надо здесь поносить обгоняя паровоз.



Цитата: 211:

и не провоцируй пожалуйста, пользуясь личными какими то преференциями с тутошним начальством..



ой, бай старая песТня провокатора... с тобой в этом нет равных.