211 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4954

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:59 Цитата: Vital:

Все по одному сценарию идет. Украина,латвия,таджикистан,узбекистан и др . Сначало уничтожают язык



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781519&order=0&viewmode=flat&pid=781513&forumid=1#781519 Все по одному сценарию идет. Украина,латвия,таджикистан,узбекистан и др . Сначало уничтожают языкИсточник:

Ну как уничтожают?

Мне или тебе рты зашили что ли?

Тут ты свободно с госслужащим можешь общаться на русском..

Я вот в США или в той же России на казахском не смогу, сразу выкинут, а то и объявят пособником террористов..

Тут такого нет..