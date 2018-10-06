211 Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4954

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:02 Цитата: Vital:

Марик ты уже в том кругу своим не когда не будешь.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=45 Марик ты уже в том кругу своим не когда не будешь.Источник:

Да не нужны мне никакие круги..

С чего ты взял, что мне нужны казахи там или русские?

Мне нужен будет мой ребенок, остальное все вторично и если жив буду, сделаю в е возможное, чтобы он ... уехал в Европу и стал европейцем или в Канаду..

Но не от ттго что тут национализм, а потому что у нас уровень жизни нищета..