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§ NG.kz
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33921
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза с 1 января 2019 года поручил глава государства Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу страны.
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§ Трэвэл
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Предвестник очередной девальвации?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32524

Блин, люди, вам реально не угодишь... Маленькие зарплаты - плохо, маленькие пенсии - тоже плохо. А когда собираются поднимать, ищите, как всегда, подвох. Не пробовали жить сегодняшним днём, рассчитывая на свои силы и возможности?
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§ Victor Yang
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.10.18 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Добринцофф:
а что касается з\п так наверно и так уже все больше 50000 платят.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35749&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1538792681

Не все. Посмотри зарплаты дворников в ПКСК. У них минималка как раз. И с нового года она вырастет в 1,5 раза. Пенсии, кстати, тоже вырастут на 14 тысяч у кого стаж 25 лет и более.
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§ Добринцофф
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.10.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не все. Посмотри зарплаты дворников в ПКСК. У них минималка как раз. И с нового года она вырастет в 1,5 раза

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781365&topic_id=35749&forumid=1&1538795925

Ну тогда соответственно в 1.5 раза больше будет оплата ПКСК ,а как по другому,не из своего кармана же начальник будут платить.
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§ alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну тогда соответственно в 1.5 раза больше будет оплата ПКСК ,а как по другому,не из своего кармана же начальник будут платить.81365


у нас похоже председатель пкск знал про это еще две недели назад,
сегодня собрание - отчет и повышение тарифов.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2018 - 10:14]

[Исправлено: alex_60, 06.10.2018 - 10:14]
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§ Vital
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6230
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Да все подымут цены. Все частники. Их же начнут проверять: а вы подняли зарплату своим сотрудникам? Вы читали послание президента?
:lol:
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§ 211
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну тогда соответственно в 1.5 раза больше будет оплата ПКСК ,а как

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781369&topic_id=35749&forumid=1#781369

Не, там же клиентов много, а работников мало, на полтора не будет.
Процентов 20 максимум..
Это копеек 7..
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§ Victor Yang
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10993
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну тогда соответственно в 1.5 раза больше будет оплата ПКСК ,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781365&topic_id=35749&forumid=1#781365

Расходы Пкск не состоят только из одних зарплат дворников. Цены вырастут - однозначно. Но и не в 1,5 раза точно.
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.10.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да все подымут цены. Все частники. Их же начнут проверять: а вы подняли зарплату своим сотрудникам? Вы читали послание президента?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32524&start=15#comment_1

Да же проверять не будут,тут уже автоматом пенсионные, социальные,ОСМС платежи больше станут.
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§ Добринцофф
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.10.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да все подымут цены. Все частники. Их же начнут проверять: а вы подняли зарплату своим сотрудникам? Вы читали послание президента?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781512&topic_id=35749&forumid=1&1538903199

Цитата:
Victor Yang:
Расходы Пкск не состоят только из одних зарплат дворников. Цены вырастут - однозначно. Но и не в 1,5 раза точно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781512&topic_id=35749&forumid=1&1538903199

В ЗТБ даже у скворечников ПКСК нету,а у меня тем более :-P
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